Yaz aylarında böcek ısırıklarının hızla arttığını söyleyen Uz. Dr. Mahmut Demirci, Isırıkların, kişinin alerjisi varsa çok daha ciddi yan etkiler gösterebileceğini söyledi. Böcek ısırması durumunda ilk yapılması gerekenin bölgeyi sabunlu suyla yıkamak olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Demirci, "Böcekler renkleri sever. O yüzden pikniğe giderken pastel tonlarda kıyafet giymekte yarar var. Ayrıca böceğin ısırdığı bölgeyi sıkmak veya çizmek cildi tahriş eder ve zehri yayar" dedi.
ISIRILAN BÖLGE TAHRİŞ EDİLMEDEN SABUNLA YIKANMALI
DHA'nın haberine göre; özellikle tatil bölgelerinde ve yeşillik alanlarda böcek ısırması riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Demirci, özellikle alerjik bünyeli kişileri uyardı ve şöyle dedi: "Kişinin alerjik bir bünyesi varsa ısırıkla birlikte oluşan kızarıklık lokal olarak kalmayabilir. Vücudun farklı bölgelerinde ciddi şikayetlere neden olabilir. Böcek ısırığından şüpheleniliyorsa, o bölgenin enfeksiyon kapmaması için hızlı bir şekilde sabunlu suyla temizlenmesi ilk yapılması gereken müdahaledir. Sabunlu suyla o bölge temizlendikten sonra o bölgenin tahriş edilmemesi, enfeksiyon riskini engellemek açısından çok önemlidir. Ancak arı sokmasında, eğer arının iğnesi o bölgede derinin içerisinde kaldıysa oradan çıkartılması önemlidir. Mümkün olduğunca cildi tahriş etmeden bu uygulama yapılmalıdır."
ZEHİRLİ BÖCEK ISIRIKLARINDA DİKKATLİ MÜDAHALE EDİLMELİ
Zehirli böcek ısırıklarında, zehrin dağılmaması ve cildin tahriş olmaması için de uyarılarda bulunan Uz. Dr. Demirci, özellikle akrep sokmaları sırasında nasıl bir müdahale yaklaşımında bulunulması gerektiğin şöyle anlattı: "Zehirli böcek ısırıklarında özellikle de akrep ısırmasında, o bölgedeki zehrin dağılmaması için gerekli önlem alınmalıdır. Eğer zehir dağılmasın diye cilde zarar verecek şekilde o bölge sıkılırsa, zehrin daha geniş bir alana yayılmasına yol açılabilir. Eğer yara kol veya eldeyse, kalp seviyesinin üzerinde tutulması şişmeyi ve zehrin dağılmasını engellemeye yardımcı olur."
VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURULMALI
Böcek ısırıklarının bazı yan etkilerinde zaman kaybetmeden en yakın hastaneye gidip, ısıran böceği tarif etmek gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Demirci, "Kişinin alerjisi varsa ve böcek ısırığıyla beraber nefes darlığı yaşamaya başladıysa, yutkunma güçlüğü çekiyorsa, kalbinin hızında ve ritminde düzensizlik varsa, kalbi hızlı atıyor ve baş dönmesi yaşıyorsa, bulantı, kusma, ishal ve ateşi varsa mutlaka en yakın sağlık kurumuna başvurmak gerekir. Burada hangi böceğin ısırdığını tarif etmek de doğru müdahaleye yardımcı olur" diye konuştu.
KENE, KAFASI İÇERİDE KALMAYACAK ŞEKİLDE ÇIKARILMALI
Kene ısırıklarında ise müdahale etmeden, mutlaka sağlık kuruluşuna gitmek gerektiğine vurgu yapan Uz. Dr. Demirci, "Eğer hastaneye gidilemiyorsa kenenin kafasını koparmadan manevralarla tutup çıkarılmalıdır. Keneyi, sıkarak kafası içeride kalmayacak şekilde çıkarmak çok önemlidir. Kenenin enzimleri sıkıntı yaratır ve bu da hemen ortaya çıkmaz. Bu nedenle kene çıkarıldıktan 48-72 saat sonra belirtiler görülmeye başlar. Bulantı, kusma, ateş, ishal ortaya çıktığında ve o kişinin kene tarafından ısırıldığına dair şüphe varsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir" dedi.
RENKLİ KIYAFETLER YERİNE PASTEL TONLARI TERCİH EDİN
Piknik yerlerinde veya yeşil alanlarda, böceklerin renkli kıyafetlere daha çok geleceğini kaydeden Uz. Dr. Demirci, daha pastel tonlarda kıyafetler tercih edilmesini önerdi. Uz. Dr. Demirci, "Renk tercihi konusunda kıyafetlere dikkat etmek gerekir. Alerjisi olanların alerji hapı ya da şurubunu yanında bulundurması, lokal olarak kullanılacak bir antihistaminikli bir krem bulundurması tedbir anlamında yeterli olacaktır" uyarısında bulundu.
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