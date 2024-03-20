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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Pinokyo'nun müzikal masalı CRR’de

        Pinokyo'nun müzikal masalı CRR’de

        Besteci Bujor Hoinic'in şefliğinde ve sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile zenginleştirilen anlatımlı konser, küçük sanatseverlere Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları bu kez konser sahnesinden sunacak. Etkinlik, 24 Mart, 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde, saat 11.30'da CRR'de gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:38
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        Pinokyo'nun müzikal masalı CRR'de
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        141 yaşındaki küçük ahşap kuklanın masalsı dünyası yeniden canlanıyor. Pinokyo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, müzik ve anlatı sanatının kesiştiği noktada, çocuklar ve çocuk kalanlarla buluşmaya hazırlanıyor.

        Bujor Hoinic
        Bujor Hoinic

        Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde ve sevilen sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile zenginleştirilen bu anlatımlı konser, küçük sanatseverlere Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları bu kez konser sahnesinden sunacak. Etkinlik, 24 Mart, 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde, saat 11.30'da CRR'de gerçekleşecek.

        Akasya Asıltürkmen
        Akasya Asıltürkmen

        'Pinokyo', insan olmanın derinliklerine dair evrensel bir hikâyeyi her yaştan izleyiciye anlatıyor. Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Bu dramatik anlatımla, 'Pinokyo', bu temaları güçlü bir şekilde vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Bu masalsı ve müzikal yolculuk, yaklaşık bir saat sürecek ve dört yaş ve üzeri tüm masalseverlere açık olacak. Biletler, CRR gişesi ve Biletix'te satışa çıktı.

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        #Cemal Reşit Rey
        #crr
        #pinokyo
        #müzikal
        #tiyatro
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