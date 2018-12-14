Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e tırmanıp giysilerini çıkaran çiftin videosu ülkeyi karıştırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid ve beraberindeki kadın, güvenlik güçlerini atlattıktan sonra Mısır'daki Büyük Piramit'in tepesine çıkmış, daha sonra genç kadın, fotoğrafçı sevgilisine üstsüz pozlar vermişti.

Büyük Piramit'in zirvesinde sigara içip cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen çift ülkeyi ayaklandırmıştı.

Mısır Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Andreas Hvid ve beraberindeki kadına yardım eden iki kişi tutuklandı.

Guardian'ın haberine göre Mısır İçişleri Bakanlığı, çifti deve sürücüsü ile iletişim kurmasına yardım eden kadının 177 sterlin aldığını belirtti.

Her iki kişi de yaptıklarını itiraf ederken Mısırlı kişilerin yargılanacakları açıklandı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Khaled el-Anani olayı "kamu ahlakının ihlali" olarak nitelendirdi ve tepki çeken görüntülerin pornografik olduğunu bildirdi.

'YILLARDIR ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYORUM'

Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e yaptığı açıklamada "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum" demişti.

Danimarkalı fotoğrafçı sosyal medya hesabından ise "Ben yıllardır Instagram'da çıplak sanatsal fotoğraflar paylaşıyordum ama iki gündür bunlar hep şikayet ediliyor. Bunları siliyorum ve artık sansürlü bir şekilde paylaşacağım" demişti.

Danimarkalı fotoğrafçı Hvid'in portfolyosunda bina tepelerinde çekilmiş çok sayıda çıplak fotoğraf bulunuyor.

Mısır'da 2016 yılında bir Alman genç piramitlere tırmandığı için tutuklanmıştı.

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