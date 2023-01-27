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Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

Mutfakta yapılan bazı yanlış hamleler, sağlık açısından tehlike oluşturabiliyor. Özellikle son zamanlarda uzmanlar, alınan tavukların çiğ haliyle kesinlikle yıkanmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Çiğ tavuğu yıkamak, mutfak yüzeylerini kirletme ve enfeksiyon bulaşma riskini artırmanın yanında birçok sağlık sorununu da beraberinde getirebilir.

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  • Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

    Mutfakta yapılan her harekete dikkat edilmelidir. Çünkü mutfak ortamı sağlık sorunları için tehlikeli sonuçlara neden olabilen, bulaşma riski en yüksek yerlerden biridir. Özellikle mutfak içerisineki çiğ ürünlere dikkat edilmezse, bakteriler sebebiyle çeşitli enfeksiyonlar meydana gelebilir. Çapraz bulaşma gibi tehlikeli bir durum, mikroorganizmaların kontamine gıdalardan diğer gıdalara dolaylı yoldan, yani kirli elleriniz, ekipmanlarınız, mutfak eşyalarınız yoluyla hayatınızı tehlikeye atabilir.
  • Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

    ÇİĞ TAVUK ETİNE DİKKAT!

    Çiğ tavuk eti çapraz bulaşma durumunu en çok ortaya çıkaran gıdalardan biridir. Özellikle pişmeyen tavuğu yıkama alışlanlığı olanların, birçok hastalığa yakalanma riski fazladır. Çiğ tavuk, pişirme süreçlerinde ölen bakteri ve hastalık yapıcı mikroorganizmalar açısından zengindir. Çiğ tavuk genellikle ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilen Campylobacter, Salmonella ve Clostridium perfringens bakterileri ile kontamine olur. Eğer tavuk etini 85 °C'de pişirirseniz, bakterileri öldürür ve tavuk etini güvenli hale getirirsiniz.
  • Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

    ÇAPRAZ BULAŞMA NEDİR?

    Çapraz kontaminasyon, bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz kalmamış başka bir yüzeye transfer olmasıyla medyana gelmektedir. Çapraz kontaminasyon şu dört ana kaynağa sahiptir: Gıdalar, insanlar, ekipman ve çalışma alanları.
  • Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

    ÇAPRAZ BULAŞMADAN KORUNMA YOLLARI

    Çiğ ve pişmiş gıdalar aynı ortamda muhafaza edilmemelidir,

    Mutfakta çalışma alanları (tezgah, masa vb.) temiz olmalıdır,

    Mutfakta kullanılan ekipmanların (bıçaklar, tahtalar, kaşıklar, tencereler vs.) temizliğine özen gösterilmelidir,

    Et, tavuk, balık gibi ürünler buzdolabının en alt rafında ve suları sızmayacak şekilde muhafaza edilmelidir,

    Çiğ üründe kullanılan ekipman yıkanmadan, pişmiş ürünle ya da başka bir ürünle temas ettirilmemelidir,

    Gıdalar ve mutfak ekipmanları yerden en az 15 cm yükseklikte muhafaza edilmelidir.,

    Kişisel hijyene özellikle dikkat edilmelidir. Kirli ellerle temiz gıdalara dokunulmamalı, öksürürken, hapşırırken mutlaka ağzın kapanmasına dikkat edilmeli,

    Çiğ gıdalara dokunduktan sonra (özellikle et, yumurta) eller mutlaka yıkanmalıdır,

     

    Kimyasallar ile gıdalar aynı ortamda muhafaza edilmemelidir.
  • Pişmemiş tavuğu sakın yıkamayın! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalıkları tetikliyor!

    Çapraz kontaminasyon çeşitleri:

    İnsan elinden gıdaya bulaşma

    Gıdadan gıdaya bulaşma

    Ekipman veya gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdaya bulaşma.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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