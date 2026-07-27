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        BIST 100 13.774,77 %-1,21
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 27 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 27 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Temmuz 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,21 değer kaybederek 13.774,77 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,35 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 değer kazanarak 6.205,71 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        27 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.774,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,21 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BURVA,YEOTK,RYSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ANELE,GOLDA,ATATP oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.555.811.753.25 TL), SARAE (12.470.309.586.00 TL), ASELS (12.312.170.701.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        318.00
        1.92 %
        16.555.811.753
        S
        111.50
        -9.94 %
        12.470.309.586
        A
        360.50
        -5.19 %
        12.312.170.702
        A
        66.45
        -1.70 %
        11.718.879.386
        Y
        32.90
        -1.38 %
        10.257.298.308
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        869.00
        10.00 %
        38.819.155
        Y
        107.90
        9.99 %
        2.199.700.324
        R
        21.82
        9.98 %
        452.368.076
        K
        233.80
        9.97 %
        645.965.092
        K
        5.37
        9.82 %
        662.259.541
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        117.00
        -10.00 %
        1.844.036.625
        G
        15.40
        -9.99 %
        1.219.743.881
        A
        240.10
        -9.99 %
        459.600.095
        I
        39.86
        -9.98 %
        1.012.794.567
        B
        34.36
        -9.96 %
        7.116.093
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 47,35 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 53,89 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,35
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        53,89
        0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,57 artış ile 4.075,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 6.205,71 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.146,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.461,20 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.075,95
        0,57 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.205,71
        0,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.461,20
        0,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.146,33
        0,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 64.667,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,30 yükseliş ile 1.932,79 doları buldu. Brent Petrol ise 89,59 dolar

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