Piyasa kapanışı: 27 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

27 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.774,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,21 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BURVA,YEOTK,RYSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ANELE,GOLDA,ATATP oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.555.811.753.25 TL), SARAE (12.470.309.586.00 TL), ASELS (12.312.170.701.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Temmuz 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 47,35 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 53,89 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (27 Temmuz 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,57 artış ile 4.075,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 6.205,71 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.146,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.461,20 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,20 artış ile 64.667,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,30 yükseliş ile 1.932,79 doları buldu. Brent Petrol ise 89,59 dolar