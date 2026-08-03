Piyasa raporu (03 Ağustos 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Ağustos 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,35 düşerek 13.410,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13588.5200 puandan işlem görürken en düşük 13376.0100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DGATE,BURVA,CWENE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KTLEV,ALBTN,METEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.859.821.039.25 TL), AKBNK (14.578.651.862.90 TL), ASELS (10.181.456.677.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ağustos 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,53 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 54,70 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (03 Ağustos 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,36 değer kaybederek 4.031,57 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 6.164,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.078,26 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.189,76 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,30 yükseliş ile 63.690,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,90 artış ile 1.864,03 dolar.Brent Petrol ise 83,75 dolar