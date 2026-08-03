Piyasa raporu (03 Ağustos 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Ağustos 2026 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,35 değer kaybederek 13.410,54 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,53 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,18 ile 6.164,07 liraya geriledi.
03 Ağustos 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,35 düşerek 13.410,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13588.5200 puandan işlem görürken en düşük 13376.0100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DGATE,BURVA,CWENE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KTLEV,ALBTN,METEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.859.821.039.25 TL), AKBNK (14.578.651.862.90 TL), ASELS (10.181.456.677.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
0.96 %
|
14.859.821.039
|
66.00 ₺
|
4.10 %
|
14.578.651.863
|
336.25 ₺
|
-1.75 %
|
10.181.456.677
|
34.00 ₺
|
3.79 %
|
9.140.060.379
|
12.68 ₺
|
1.68 %
|
6.961.213.127
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
117.70 ₺
|
10.00 %
|
93.309.688
|
775.50 ₺
|
10.00 %
|
29.864.856
|
37.40 ₺
|
10.00 %
|
1.124.068.489
|
57.20 ₺
|
10.00 %
|
164.536.975
|
169.40 ₺
|
10.00 %
|
155.891.839
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.42 ₺
|
-10.00 %
|
3.308.103.071
|
27.36 ₺
|
-10.00 %
|
1.339.715.002
|
17.65 ₺
|
-9.99 %
|
1.809.536.869
|
25.08 ₺
|
-9.98 %
|
4.636.690
|
18.67 ₺
|
-9.98 %
|
1.310.788.760
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ağustos 2026 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,53 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 54,70 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,53 ₺
|
0,04 %
|
E
|
54,70 ₺
|
-0,21 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Ağustos 2026 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,36 değer kaybederek 4.031,57 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 6.164,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.078,26 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.189,76 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.031,57 ₺
|
-0,36 %
|
6.164,07 ₺
|
-0,18 %
|
40.189,76 ₺
|
-0,18 %
|
10.078,26 ₺
|
-0,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,30 yükseliş ile 63.690,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,90 artış ile 1.864,03 dolar.Brent Petrol ise 83,75 dolar