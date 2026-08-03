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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (03 Ağustos 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (03 Ağustos 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Ağustos 2026 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,35 değer kaybederek 13.410,54 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,53 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,18 ile 6.164,07 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:

        03 Ağustos 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,35 düşerek 13.410,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13588.5200 puandan işlem görürken en düşük 13376.0100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DGATE,BURVA,CWENE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KTLEV,ALBTN,METEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.859.821.039.25 TL), AKBNK (14.578.651.862.90 TL), ASELS (10.181.456.677.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        0.96 %
        14.859.821.039
        A
        66.00
        4.10 %
        14.578.651.863
        A
        336.25
        -1.75 %
        10.181.456.677
        Y
        34.00
        3.79 %
        9.140.060.379
        I
        12.68
        1.68 %
        6.961.213.127
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        117.70
        10.00 %
        93.309.688
        B
        775.50
        10.00 %
        29.864.856
        C
        37.40
        10.00 %
        1.124.068.489
        E
        57.20
        10.00 %
        164.536.975
        P
        169.40
        10.00 %
        155.891.839
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        41.42
        -10.00 %
        3.308.103.071
        A
        27.36
        -10.00 %
        1.339.715.002
        M
        17.65
        -9.99 %
        1.809.536.869
        B
        25.08
        -9.98 %
        4.636.690
        E
        18.67
        -9.98 %
        1.310.788.760
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ağustos 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,53 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 54,70 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,53
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        54,70
        -0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Ağustos 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,36 değer kaybederek 4.031,57 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,18 değer kaybederek 6.164,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.078,26 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.189,76 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.031,57
        -0,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.164,07
        -0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.189,76
        -0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.078,26
        -0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,30 yükseliş ile 63.690,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,90 artış ile 1.864,03 dolar.Brent Petrol ise 83,75 dolar

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