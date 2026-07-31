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        BIST 100 13.458,10 %1,24
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (31 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (31 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (31 Temmuz 2026 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,14 yükselerek 47,52 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,17 ile 6.184,14 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        31 Temmuz 2026 Cuma, BIST 100 günü 1,24 yükselerek 13.458,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13458.1000 puandan işlem görürken en düşük 13216.1600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,PSDTC,AKHAN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HATEK,BARMA,AYES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.306.631.587.00 TL), ASELS (12.077.916.762.75 TL), AKBNK (11.316.826.058.95 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        314.00
        1.87 %
        14.306.631.587
        A
        342.25
        1.41 %
        12.077.916.763
        A
        63.40
        2.92 %
        11.316.826.059
        T
        44.16
        -4.37 %
        9.741.292.192
        A
        295.50
        2.78 %
        9.336.848.005
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        47.74
        10.00 %
        633.042.187
        P
        154.00
        10.00 %
        177.401.604
        A
        48.06
        9.98 %
        578.354.887
        Q
        49.20
        9.97 %
        2.100.171
        A
        251.00
        9.94 %
        639.752.066
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        13.25
        -9.99 %
        174.516.305
        B
        25.08
        -9.98 %
        4.636.690
        A
        27.28
        -9.97 %
        3.170.742
        E
        10.31
        -9.96 %
        157.329.398
        M
        19.61
        -9.96 %
        4.099.153.851
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 47,52 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 54,70 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,52
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        54,70
        -0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,53 :artarakazalarak 4.040,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,17 düşüş sonucu 6.184,14 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,17 düşerek 10.111,27 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.321,39.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.040,71
        -1,53 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.184,14
        -1,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.321,39
        -1,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.111,27
        -1,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,50 değer kaybederek 62.482,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,50 düşerek 1.854,67 dolardan işlem gördü.

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