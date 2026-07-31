Piyasa raporu (31 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (31 Temmuz 2026 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,14 yükselerek 47,52 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,17 ile 6.184,14 liradan işlem gördü.
31 Temmuz 2026 Cuma, BIST 100 günü 1,24 yükselerek 13.458,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13458.1000 puandan işlem görürken en düşük 13216.1600 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,PSDTC,AKHAN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HATEK,BARMA,AYES oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.306.631.587.00 TL), ASELS (12.077.916.762.75 TL), AKBNK (11.316.826.058.95 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
314.00 ₺
|
1.87 %
|
14.306.631.587
|
342.25 ₺
|
1.41 %
|
12.077.916.763
|
63.40 ₺
|
2.92 %
|
11.316.826.059
|
44.16 ₺
|
-4.37 %
|
9.741.292.192
|
295.50 ₺
|
2.78 %
|
9.336.848.005
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
47.74 ₺
|
10.00 %
|
633.042.187
|
154.00 ₺
|
10.00 %
|
177.401.604
|
48.06 ₺
|
9.98 %
|
578.354.887
|
49.20 ₺
|
9.97 %
|
2.100.171
|
251.00 ₺
|
9.94 %
|
639.752.066
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.25 ₺
|
-9.99 %
|
174.516.305
|
25.08 ₺
|
-9.98 %
|
4.636.690
|
27.28 ₺
|
-9.97 %
|
3.170.742
|
10.31 ₺
|
-9.96 %
|
157.329.398
|
19.61 ₺
|
-9.96 %
|
4.099.153.851
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2026 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 47,52 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 54,70 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,52 ₺
|
0,14 %
|
E
|
54,70 ₺
|
-0,15 %
Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,53 :artarakazalarak 4.040,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,17 düşüş sonucu 6.184,14 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,17 düşerek 10.111,27 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.321,39.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.040,71 ₺
|
-1,53 %
|
6.184,14 ₺
|
-1,17 %
|
40.321,39 ₺
|
-1,17 %
|
10.111,27 ₺
|
-1,17 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,50 değer kaybederek 62.482,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,50 düşerek 1.854,67 dolardan işlem gördü.