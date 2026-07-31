Piyasa raporu (31 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, o anların görüntüsünü çeken kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Usta öğretici T.E., "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim cam... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, o anların görüntüsünü çeken kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Usta öğretici T.E., "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz" dedi. (İHA) Daha Az Göster