Piyasalarda iflas ve resesyon 'coşkusu'

Küresel piyasalarda Fed'in beklendiği kadar 'şahin' adımlar atamayabileceğine yönelik beklentiler bugün piyasalarda rahatlamalara yol açtı. Aslında Fed yetkililerinin açıklamalarına bakıldığında son 3 toplantısında da 75 baz puanlık artırım kararı alan Fed'in duruşunda önemli bir değişim olmadığı görüldü.

Son olarak dün New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in uyguladığı sıkı para politikasının enflasyonist baskıları azaltmaya başladığını, ancak enflasyonla mücadelede işlerinin henüz bitmediğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell da geçen ayki faiz artırımı sonrası yaptığı açıklamada 'iş tamamlanana kadar' faiz artırımlarına devam edileceği mesajını vermişti.

CREDİT SUISSE ENDİŞELERİ

Ancak Avrupa'da Credit Suisse merkezli yeni bir endişe yaşanmaya başladı. Yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık varlık yöneten İsviçreli finans devinin hisselerindeki yıllık kaybın yüzde 60'a ulaşmasıyla 'Acaba yeni bir Lehman krizi mi geliyor' sorusu sorulmaya başlandı. Bunun üzerine Fed'in parasal sıkılaşmada frene basabileceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı.

FED'E ÇAĞRI

Bunun yanında faiz artırımlarının durdurulması yönünde de çeşitli kuruluşlardan çağrılar yapılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dün yayımlanan raporunda "Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları ibreyi tersine döndürmeli ve daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları düşürmeye çalışmaktan kaçınmalı" çağrısında bulundu.

RESESYON UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, yine dün yaptığı açıklamada Fed'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi.

Bu çağrıların Fed kararları üzerindeki etkisini kestirmek mümkün değil ancak piyasalar son gelişmeler ışığında 75'in yanında 2 Kasım'da 50 baz puanlık bir faiz artırım gelebilme olasılığını daha yüksek olarak görmeye başladı.

50 BAZ PUANLIK ARTIRIM İHTİMALİ YÜKSELDİ

Çeşitli analizlerle Fed'in kararlarına yönelik olasılıkları hesaplayan CME FedWatch Tool'da 50 baz puanlık artırım ihtimali 1 hafta önce yüzde 37.5 seviyesindeyken bugün yüzde 43.5'e yükseldi. 75 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 62.5'ten yüzde 56.5'e geriledi.

Faiz İhtimal(%) Bugün * 1 gün önce 1 hafta önce 1 ay önce 300-325 (mevcut) 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 325-350 0,0% 0,0% 0,0% 45,4% 350-375 43,5% 40,5% 37,5% 47,1% 375-400 56,5% 59,5% 62,5% 0,0%

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE GERİLEME

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 75 baz puanlık artırım ihtimali halen en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Yine de yaşanan gelişmeler ABD Hazine tahvili getirilerinde gerilemeye yol açtı. Geçen cuma yüzde 3.84 olan ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi bugün yüzde 3.56'ya geriledi.

DOLARDA KÜRESEL DÜŞÜŞ

Bu gerileme doların da küresel olarak değer kaybetmesine yol açtı. Geçen hafta 114'ün üzerine tırmanan dolar endeksi bugün günlük yüzde 0.4'lük düşüşle 11.3 seviyesine geriledi. Buna karşılık yurtiçinde TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi dolar/TL'nin 18.55'ten 18.58'e yükselmesine katkıda bulundu.

ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

ABD tahvil getirileri ve dolarda yaşanan düşüş diğer yatırım araçlarında yükselişe yol açtı. Altının ons fiyatı günlük yüzde 0.6'lık yükselişle 1.710 doları aştı ve 3 haftanın zirvesini gördü.

BORSALARDA ALIMLAR HIZLANDI

Bunun yanında Avrupa borsalarında da önemli yükselişler kaydedildi. Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.7 yükseldi. Alman Dax endeksi yüzde 2.6 tırmanırken, Londra'da FTSE 100 yüzde 1.6, Paris'te CAC 40 yüzde 2.9 yükseldi.

Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi dün yaşanan yüzde 6..7'lik yükselişin ardından bu sabah da yüzde 1.1 değer kazanarak 3.430 puana çıktı.

BITCOIN 20.000 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Borsa ve altının yanında kripto paralarda da yükselişler yaşandı. Günlük yüzde 4.5 değer kazanan Bitcoin sabah saatlerinde yaklaşık 1 hafta aranın ardından 20.000 doların üzerini gördü ancak henüz bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4.6'lık yükselişle 1.350 dolara çıktı.