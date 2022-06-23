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Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti

Antalya'da plaj işletmesi yandı, tesiste yüzenlerin umurunda bile olmadı. İşletme kısa sürede kül olurken onlar duş almaya devam etti.

Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti
Plaj işletmesi yandı, yüzenlerin umurunda olmadı
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İHA

Antalya’nın Lara bölgesindeki bir plaj işletmesi, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle alev topuna dönen işletme kısa sürede kül oldu. Yangın esnasında bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir plaj işletmesinde çıktı. İşletmenin restoran bölümünde patlamalarla başlayan yangın kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, itfaiye yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle işletme küle döndü.

Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar korku içinde plajı terk etti. Personel ve vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Rüzgarın sık sık sık yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye maske ile yangına müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Yoğun dumana maruz kalan ekipler zor anlar yaşadı. Bir çalışan, çeşme hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

YANGINA ALDIRMADAN YÜZDÜLER

Bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü. Çalışanlar ise itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir itfaiye erinin suyla kendine gelmeye çalıştığı görüldü. İtfaiye yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yaralının olmadığı yangında işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

"MANGAL YANDIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Yangını gören İbrahim Işık, “Yeni gelmiştik plaja, yer ararken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Mangal yandığını düşündük. Ama kısa sürede her yer yandı. Restoran ve marketti yanan yer. Denizdeydik korktuk, biraz uzaklaştık. Bazı vatandaşlar korkarak kaçtı. Yangın çok büyüktü” diye konuştu.

Yangına sahilde yakalanan Emre Savaşır, “Sahile indik birkaç dakika içinde inanılmaz bir alev aldı. Herhalde tahminimce tüp patladı. Saniyeler içinde yandı. Önlem alınsaydı bu kadar uzun sürmeyebilirdi. 2-3 dakika içinde yandı. Biz çok korktuk, herkeste panik halinde dağıldı. Biz de korktuk. Önlemimizi aldık geriye çekildik. İşletmeler yandı” dedi.

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