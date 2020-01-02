HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. Bölümü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

KÜSURATLAR ATILIYOR

Aslında bu oran poşetin fiyatını 25'ten 30.6 kuruşa yükseltiyor. Ancak yasaya göre küsuratlar yüzde 5'i geçmediği sürece atılıyor. Yani plastik poşet fiyatı bu yıl 30 lira olarak uygulanacak