Sony, daha önce 4 Haziran olarak duyurulan ancak ABD'deki olaylar sebebiyle ertelenen PlayStation 5 tanıtımının yarın TSİ 23.00'da yapılacağını açıkladı.

Sony Interactive Entertainment Başkan ve CEO'su Jim Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her yeni nesilde, PlayStation'dan PlayStation 4'e, topluluğumuza daha iyi bir tecrübe sunabilmek için her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefledik, sınırları zorladık. Bu 25 yıldan uzun bir süredir PlayStation markasının amacı olmuştur" ifadelerini kullandı.

GERİYE DÖNÜK UYUMLU OLACAK

Ryan sözlerine şöyle devam etti: "PS5'e gelecek oyunlar dünyanın dört bir yanındaki en yaratıcı stüdyoların en iyisini temsil ediyor. Büyük-küçük, yeni-eski tüm stüdyolar donanımın potansiyelini göstermek için yoğun bir çalışma ortaya koydu.

'Oyunun geleceği' isimli tanıtımda Sony'nin yeni Assasin's Creed'den bölümlere yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sony, daha önce bazı özellikleri kamuoyuyla paylaşmıştı. PS5, PS4'e geriye dönük uyumlu olacak. Bunun yanında fiziksel olarak disk alanı yer almaya devam edecek.

İşte PlayStation 5'in öne çıkan özellikleri:

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU 2.23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5.55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

ENERJİ VERİMLİ OLACAK

Bunların yanında PlayStation 5'in oyun kolu yeni DualSense de oyunculara mikrofon ve kulaklığa gerek kalmadan takım arkadaşlarıyla iletişim kurma imkanı sağlayacak. Ayrıca PlayStation 5, PS4'e göre çok daha enerji verimli olacak.

Söz konusu etkinlik PlayStation'ın Youtube ve Twitch kanallarından takip edilebilecek.

PlayStation 2 en çok satan konsol olmuştu Cihaz Satış (milyon adet) PlayStation 2 155 PlayStation 4 110 PlayStation 102.5 PlayStation 3 87.5

Oyun alanında bir devrim olarak kabul edilen ilk PlayStation 1994 yılında piyasaya çıkmış ve dünya genelinde 102.5 milyon adet satmıştı. Ancak 2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2 155 milyon adetlik satışıyla halen dünyanın en çok satan oyun konsolu unvanını elinde tutuyor.

2013 yılında piyasaya sürülen PlayStation 4 ise 110 milyon adetlik satışla önemli bir başarı elde etmişti.

PlayStation 5 ise bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini alacak.