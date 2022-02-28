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Xiaomi Corporation şirketinin çatısı altından akıllı telefon markalarından POCO, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2022) POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro'nun küresel lansmanını gerçekleştirdi. Markanın yeni amiral gemisi POCO X4 Pro 5G, 120Hz AMOLED ekran, 108MP kamera, Snapdragon 5G işlemci ve 67W turbo şarj gibi özelliklerle donatıldı.

90Hz AMOLED ekran, çift hoparlör, 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, yüksek performanslı MediaTek Helio G96 ile güçlendirilen POCO M4 Pro’da aynı zamanda 33W Pro hızlı şarj bulunuyor.

POCO X4 Pro 5G'nin 6.67" AMOLED DotDisplay ekranı, 120Hz yenileme hızında çalışıyor. POCO'nun X serisinde AMOLED'in ilk kez kullandığı bu cihaz 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıllı telefonun her harekete daha hızlı yanıt vermesini sağlıyor. 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, parlaklığını çevreye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

POCO X4 PRO 5G, 108 MP'LİK SENSÖRLE DONATILDI

POCO’da ilk kez 108MP’lik kamerada kullanılan sensör, 1/1,52"’lik boyutuyla dünyanın mevcut en yüksek çözünürlüklü sensörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 9'u 1 arada gruplama teknolojisiyle eşleştirilen bu sensör, gelişmiş netlik için daha fazla ışık yakalayıp, çekimlerde daha fazla detayı ortaya çıkarıyor. Cihaza arkada 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera eşlik ederken, ön tarafta da 16MP sensör bulunuyor.

Cihaz ayrıca panoramik selfie, ağır çekim, çift video, hızlandırılmış video, süper makro, film filtreleri ve kaleydoskop gibi özellikleri de barındırıyor.

Telefonda 6nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilmiş Snapdragon 695 5G işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli CPU, 2.2GHz'e kadar hızlara ulaşabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeği tarafından yönetiliyor. 8GB RAM'e ek olarak, POCO X4 Pro 5G, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi sayesinde 256GB ROM'dan dönüştürülen ekstra 3GB sunuyor.

5000 mAh’lık pil ve 67W turbo şarj barındıran POCO X4 Pro 5G, 22 dakikada yüzde 70 oranında ve 41 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

POCO M4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

POCO’nun Barcelona’da düzenlenen MWC 2022 kapsamında tanıttığı bir diğer akıllı telefon modeli olan POCO M4 Pro ise 6.43 inçlik AMOLED DotDisplay ekrana, 90Hz yenileme hızına ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Telefonda ekranın parlaklık derecesi 1.000 nit'e kadar çıkıyor.

16MP ön kamera ile gelen POCO M4 Pro’da 64MP ana kameraya ek olarak, 118° geniş açılı lens ile 8MP ultra geniş kamera ve yakın çekim detaylarını yakalamak için 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

3 RENK, 2 DEPOLAMA SEÇENEĞİ

POCO M4 Pro, ayrıca 179.5 gram ağırlığı ve 8.09 mm kalınlığı ile bugüne kadarki en hafif POCO akıllı telefonu olma özelliğine sahip. 5000 mAh pil ile donatılan POCO M4 Pro'nun 33W hızlı şarjı, cihazı 1 saatte tam doluluğa ulaştırıyor. MediaTek Helio G96 yonga seti bulunan POCO M4 Pro gücünü 2.05 GHz sekiz çekirdekli CPU ve ARM Mali-G57 MC2 GPU’dan alıyor. Telefondaki 8GB RAM yeterli gelmezse, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi, 256GB ROM'dan fazladan 3GB'ın RAM olarak aktarılmasını sağlıyor.

POCO X4 Pro 5G, Lazer Siyahı, Lazer Mavisi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki seçenekle geliyor. The POCO M4 Pro ise Güç Siyahı, Serin Mavi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki seçenekle pazara sunulacak.