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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Polski Cukier AZS UMCS-Fenerbahçe Alagöz Holding: 50-85 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Polski Cukier AZS UMCS-Fenerbahçe Alagöz Holding: 50-85 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'de konuk olduğu Polonya ekibi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:29
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        Fenerbahçe'den 5'te 5!
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup etti.

        Mosir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 15-15 eşiklikle geçilen maçın devre arasına sarı-lacivertli ekip 42-26 üstünlükle gitti.

        İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 65-39 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 85-50 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.

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