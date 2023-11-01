Polski Cukier AZS UMCS-Fenerbahçe Alagöz Holding: 50-85 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'de konuk olduğu Polonya ekibi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup etti.
Mosir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 15-15 eşiklikle geçilen maçın devre arasına sarı-lacivertli ekip 42-26 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 65-39 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 85-50 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.