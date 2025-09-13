Kırklareli'nde 16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, mısır unuyla yapılıp pekmezle tüketilen "kaçamak", bulgur, pirinç ve ekşimik ile yapılan "Pomak böreği", kıymalı "Boşnak böreği", haşlanan ciğer ile yapılan "ciğer aşı" ile süt ve yumurta ile yapılan Arnavut tatlısı "Kaymaçina" hazırlandı.