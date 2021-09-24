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POMEM mülakat sonuçları: pa.edu.tr | 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis alımı için mülakata girmeye hak kazanan polis adayları, 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Polislik mülakat sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi "pa.edu.tr"den yayınlanacak. Peki bugün 27. dönem POMEM sonuçları açıklanacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

POMEM mülakat sonuçları: pa.edu.tr | 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Heyecan içerisinde sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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