ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl Kudüs kararını açıklaması tüm dünyada tepkiye neden olmuş, yüzlerce Filistinli İsrail askerleri tarafından vurulmuş, can kayıpları yaşanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Konsolosluğu'nun 'verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla' mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini duyurdu.

Pompeo, yeni karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Kudüs'teki Büyükelçilik ile Başkonsolosluğunun tek bir diplomatik bina altında birleştirileceğini belirterek "ABD Büyükelçiliğinde yer alacak Filistin İşleri Birimi aracılığıyla Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilerle bir dizi raporlama, sosyal yardım ve programlama yapmaya devam edeceğiz. Bu karar, operasyonlarımızın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için küresel çabalarımız baz alınarak alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Pompeo "Başkanın geçen yıl aralık ayında ilan ettiği gibi, ABD, ülke sınırları da dahil olmak üzere nihai statü konularında hiçbir tarafı tutmamaya devam ediyor. ABD yönetimi, İsrail ve Filistinlilere daha parlak bir gelecek sunan kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için son derece kararlı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ