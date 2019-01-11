Pompeo: Suriye'den İran postallarını çıkartacağız

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin "Suriye'den son İran postalı çıkana kadar" müttefikleriyle birlikte çalışacağını söyledi. Pompeo Kahire'deki konuşmasında eski Başkan Barack Obama'yı da Orta Doğu'da radikal İslamcı örgütlerle yeterli düzeyde mücadele etmeyerek, bölgede kaos tohumları ekmekle suçladı.
Mike Pompeo, İran ve müttefikleri ülkeyi terk edene dek Suriye lideri Beşar Esad'ın yönetimindeki bölgelere yeniden inşa yardımı yapılmaycağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Kahire'deki konuşmasını, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini söylediği açıklamasından üç hafta sonra yaptı.
Trump'ın açıklaması, ABD'nin müttefiklerini şoke etmiş ve Washington'da sert eleştirilerle karşılanmıştı.
Trump'ın sürpriz açıklamasının ardından müttefiklerine güvence vermeye çalışan Pompeo "Amerika terörle savaş bitene kadar çekilmeyecek. IŞİD'ı, El Kaide'yi ve hem bizim hem de sizin güvenliğinizi tehdit eden diğer cihatçıları da yenene dek yanınızda, yorulmadan çalışacağız." dedi.
ABD'nin Orta Doğu'da bir "iyilik gücü" olduğunu savunan Pompeo "Amerika'nın çekildiği her yere daha sonra kaos geliyor." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı "İran'ın bu bölgedeki ve dünyadaki kötücül nüfuzunu ve hareketlerini durdurana kadar vazgeçmeyeceklerini" söylerken, Washington'ın İran'a yönelik ambargolarının tarihin en serti olduğunu vurguladı ve daha da sertleşeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Pompeo'nın konuşmasıyla alay etti ve ABD'nin müdahale ettiği her yerde daha sonra "kaos, baskı ve kızgınlığın" geldiğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuşmasında eski Başkan Barack Obama'yı Orta Doğu'da radikal İslamcı örgütlerle yeterli düzeyde mücadele etmeyerek, bölgede kaos tohumları ekmekle eleştirdi.
Pompeo, Obama'nın bölgeyi doğru okuyamadığını ve bu nedenle de yüzüstü bıraktığını söyledi.
Pompeo eleştirilerini Kahire'de bulunan Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada yöneltti.
Obama, başkanlığının ilk yılında Orta Doğu ve İslam dünyasına yönelik yaklaşımını 2009 yılında yine Kahire'de yaptığı bir konuşmayla açıklamıştı.
Pompeo konuşmasında Obama'nın ismini anmadı, ancak Kahire'de konuşma yapmış olan "bir başka Amerikalı" olarak bahsetti.
ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu gezisi, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle devam edecek.
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