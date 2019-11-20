Huawei Technologies çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon markası Honor, yeni modeli Honor 9X’i İstanbul’da düzenlediği bir etkinlikte tanıttı.

Çin’deki 11 Kasım’daki Bekârlar Günü indirimlerinde 8 farklı online mağazada kendi kategorisinde en çok satan akıllı telefon olan Honor 9X, bugün itibariyle Türk kullanıcıların da karşısına çıktı.

Açılır/kapanır (pop-up) kamera, 4000 mAh batarya, 128 GB depolama alanı ve 4 GB RAM’e sahip olan telefon, 20 Kasım’dan itibaren ilk olarak Hepsiburada online mağazasında, Vatan Bilgisayar ve Vodafone online ve offline mağazalarında satışa sunuldu.

‘HEDEFİMİZ GENÇLER’

Ön yüzünde kasanın içine gizlenmiş 16 MP’lik pop-up kamerası bulunan Honor 9X, 6.59 inç’lik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 16.7 milyon renk ve 391 ppi oranına sahip telefonda, ön pop-up kamerasının yanısıra arkasında da üçlü kamera (48 MP + 8 MP + 2 MP) sistemi yer alıyor.

USB Type-C girişi ve Android 9 işletim sistemiyle gelen Honor 9X’in Türkiye’deki tanıtım toplantısında konuşan Honor Türkiye CEO’su Kevin Kong, yeni telefonla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye nüfusu genç bir ülke. Biz de genç bir markayız. Hedefimizde de genç ve genç hissedenler yer alıyor. Bu nedenle Türkiye bizim için çok önemli. 2013’te kurulduğumuzdan bugüne kadar en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biriyiz.”

ÖN SİPARİŞE VERENE AKILLI BİLEKLİK

Tanıtım etkinliğinde verilen bilgiye göre Honor 9X, 20 Kasım-21 Kasım arasında ön sipariş ile Hepsiburada, Trendyol ve n11'de 2699 TL fiyat etiketiyle satışta olacak.

Ön sipariş kapsamında Hepsiburada'dan Honor 9X Special Edition alanlar, Honor Band 5 Akıllı Bileklik ve 100 TL hediye çekinin de sahibi olacaklar. Trendyol ve n11'den ürünü satın alanlara ise Honor Band 5 Akıllı Bileklik ve Honor Mini Bluetooth Hoparlör hediye edilecek.

Ön siparişin ardından ise Honor 9X, ‘Special Edition’ kutusuyla birlikte Vatan Bilgisayar, Vodafone Online Mağaza ve Vodafone Yanımda uygulamasında satışa sunulacak. Telefon ardından Turkcell ve Türk Telekom’da da satışa çıkacak.