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Oliver penaltıyı vermedi!

Porto - Galatasaray mücadelesinde Maxi Rodriguez'in ceza sahası içinde Serdar Aziz'e sarılıp kafa topuna çıkmasına izin vermemesini hakem Michael Oliver 'es' geçti, penaltı düdüğü verilmedi. Fatih Terim pozisyon ile ilgili olarak, "Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim" dedi

04 Ekim 2018 Perşembe, 00:55 | Güncelleme:

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya 1-0 yenildiği maçta; 58. dakikadaki pozisyon, akıllarda kaldı. Galatasaray orta alanda sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Top ceza alanına doğru gelirken Serdar Aziz, Maxi Rodriguez'in sarılması sonrası yerde kalırken penaltı bekledi ama hakem Michael Oliver 'devam' dedi.

Galatasaray cephesi pozisyondan sonra hakeme itiraz etse de Michael Oliver, pozisyonda penaltı olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada da pozisyon ile ilgili tepkisi oldu.

TERİM: "UEFA GEREĞİNİ YAPACAKTIR!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu hakkında da gelen soruya yanıt verdi.

İşte Terim'in sözleri:
"Serdar Aziz'in pozisyonuna içeride de herkes penaltı diyor. Geçen sezon Real Madrid - Juventus maçında verdiği penaltıdan sonra daha dikkatli ve seçici. Psikolojik olarak bir travma onda. Olmayan bir penaltıyı verip Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirdi. Maç öncesi futbolcularımıza bu dersi de verdik hakem konusunda ama çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim."

"VAR OLSA BİR PENALTI KULLANACAKTIK"

beIN Sports'ta maçtan sonra yorum yapan Önder Özen ise, "Şampiyonlar Ligi'nde VAR kullanılıyor olsa belki de bir penaltı kullanacağız bugün..." dedi.

GEÇEN SEZON DEVLER LİGİ'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Michael Oliver geçen yıl Juventus ile Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibinin lehine 90+3'te çaldığı penaltıyla herkesin büyük tepkisini çekmişti. Oliver, itiraz eden Buffon'a da kırmızı kart göstermişti. İngiliz hakem bu maçın ardından İtalyan taraftarlarca tehdit edilmişti.

 

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