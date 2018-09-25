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Pota'nın Perileri Avustralya'ya yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son maçında Avustralya'ya 90-64 mağlup oldu. Pota'nın Perileri, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek

25 Eylül 2018 Salı, 15:03 | Güncelleme:

2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya´ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya: 90 - Türkiye: 64

Salon: Santiago Martin

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Daniel Garcia (Venezuella)

Avustralya: Ebzery 2, Talbot 8, Allen 13, George 12, Cambage 25, Whitcomb 11, Madgen 3, Smith 6, Bunton 3, Magbegor 4, Lavey 3

Türkiye: Işıl Alben 9, Ayşe Cora 6, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek 9, Holingsvorth 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 3, Asena Yalçın 9, Merve Aydın 6, İlayda Güner 5

1. Periyot: 32-19

Devre: 53-33

3. Periyot: 75-49

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki son maçında Avustralya'ya 90-64 yenildi. Milliler bu sonuçla grubunu tek galibiyetle tamamladı. Millilerin gruptaki sıralaması bu akşamki Arjantin-Nijerya maçının ardından belli olacak.

Karşılaşmaya Cambage'in skorer oyunuyla başlayan Avustralya, 5. dakikada Allen'ın isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Avustralya, Tilbe Şenyürek'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle maça tutunmaya çalışan ay-yıldızlılar karşısında, pota altındaki etkili performansının yanı sıra periyodu 14 sayıyla tamamlayan Cambage'in skorer oyunuyla, ilk çeyreği 32-19 üstün geçti.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi giren Avustralya, 25. dakikada Smith'in atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 43-23. Cambage'in 11'de 11 iç saha isabetiyle devreye damga vurduğu mücadelede farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, soyunma odasına 53-33 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Avustralya 25. dakikayı 61-39 üstün kapattı. Periyodun kalan bölümünde Madgen, Allen ve Smith'ten skor katkısı alan Avustralya, son çeyreğe 75-49 üstün girdi.

Son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Avustralya, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 90-64 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Avustralya formasıyla 25 sayı kaydeden Cambage olurken, millilerde çift haneye 11 sayıyla Holingsvorth ulaştı.

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Yorumlar 3
  • Misafir 8 dakika önce
    takımlarımızı derken
  • Misafir 29 dakika önce
    Takımlarımızı gözümüzde büyütüyoruz
  • Misafir 30 dakika önce
    Bizimkiler Nijerya'ya yenilince iş bitmişti zaten.
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