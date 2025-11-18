Habertürk
        Prematüre doğumlar neden artıyor?

        Gebeliğin 37. haftasından önce dünyaya gözlerini açan bebekler, erken doğumla dünyaya gelen (prematüre) bebekler olarak adlandırılıyor. Ülkemizde yapılan son araştırmalara göre 2022 verilerine göre her 10 bebekten biri prematüre doğuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, prematüre doğumlarında artan geç gebeliklere, annenin yaşam tarzına ve sahip olduğu kronik hastalıklara bağlı olduğunu vurguluyor

        Giriş: 18.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:58
        Prematüre doğumlar neden artıyor?
        Bebeğin anne karnındaki gelişimi için vaktinde gelmesi hayati fonksiyonları açısından önem arz ediyor. Hamileliğin 37. haftasından önce dünyaya gelen bebekler ise gelişimini tam tamamlamadığından yaşam riskiyle doğuyor. Yapılan araştırmalar yaşam destek ünitelerinin gelişmesi, sıkı yapılan gebelik takipleri, aile desteği ve erken müdahalenin prematüre doğumlarda yaşama oranını artırdığını gösterirken; ileri yaş gebelik oranlarının artması da prematüre doğumları artıran bir başka faktör.

        BU FAKTÖRLER PREMATÜRE DOĞUMLARI ARTIRIYOR

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, “Son yıllarda erken doğum risklerine yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. Sıkı gebelik takipleriyle oluşabilecek riskleri minimize etsek de annenin kronik hastalıkları, yaşı, ani gelişen komplikasyonlar, yaşam tarzına bağlı olarak sigara ve alkol kullanımı, yetersiz beslenme gibi sebepler prematüre doğumları tetikliyor. Özellikle ülkemizde 35 yaş ve üzeri artan gebelik yaşıyla prematüre doğumlar arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösteriyor” dedi.

        "ANNESİYLE TEN TEMASI KURAMAYAN BEBEK DAHA GEÇ İYİLEŞİYOR"

        Erken müdahalenin hayat kurtardığını belirten Op. Dr. Özköse “Prematüre doğum süreci hem aile hem de bebek için yıpratıcı bir süreç. Bebeğin doğar doğmaz annesiyle ten tene temas etmesini çok önemsiyoruz. Ancak prematüre doğumlarda ne yazık ki bebeği hızlıca yaşam destek ünitesine gönderiyoruz. Annesiyle ten teması kuramayan bebeğin daha geç iyileştiğini görüyoruz. Bu sebeple gebelik takibinin vaktinde yapılması, aksatılmaması son derece hayati önem taşıyor” diye konuştu.

        "SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN TAKİPLER AKSATILMAMALI"

        Annelerin yetersiz beslenmesi, yaşam biçiminin yanlış olması, kronik hastalıkları, yaşı ve fiziksel özelliklerinin tek başına prematüre doğum sebebi olmadığının altını çizen Op. Dr. Özköse “Prematüre doğumlarda annenin kendini suçlamasını kesinlikle istemiyoruz. Çevresel faktörler, plasentanın komplikasyonları, ani gelişen preeklampsi gibi durumlar elde olmayan erken doğum sebepleri arasında yer alıyor. Bazen bunlar olmasa bile bebek erken gelmek istiyor. Şanslıyız ki gelişen teknolojiyle donatılmış yoğun bakım üniteleri, geliştirilmiş hormon ilaçları ve iğneleri, serklaj gibi fiziksel müdahaleler ile doğum sürecini durdurabiliyoruz. Ancak yine de sağlıklı bir gebelik için takiplerin aksatılmamasını, stresten uzak durulmasını, hamilelik kararı öncesi kronik hastalıkların belirlenmesini ve buna uygun tedavi çözümlerini öneriyoruz” diyerek erken doğumu önleyebileceklerine söyledi.

