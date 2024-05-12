Prens Harry, yürüme mesafesi uzaklıktaki babası Kral Charles'la görüşmedi
Prens Harry'nin İngiltere seyahatinde Kral Charles'a kraliyet konutunda konaklamak için talepte bulunduğu iddiasına karşılıki kaliyet kaynakları böyle bir talebin gelmediğini söyledi. Otelde kalmayı tercih eden Harry, yürüme mesafesindeki babasıyla görüşmedi
Kraliyet görevlerini bıraktığı 2020'den bu yana eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'de yaşayan Prens Harry'nin, doğup büyüdüğü ülkesi İngiltere'ye yaptığı kısa gezide, bir otelde konaklamayı tercih etmeden önce kraliyet konutunda kalmak için kraliyete talepte bulunduğu öğrenildi.
Haber, Harry'nin, Londra'daki St Paul Katedrali'ndeki Invictus Oyunları töreni için Londra'da kalırken, babası Kral III. Charles'ı görmeye vakti olup olmayacağına dair spekülasyonların ortasında geldi.
Harry'nin, Kral'ın kanser tedavisi gördüğünü öğrendikten sonra aniden İngiltere'ye gitmesinden bu yana, 39 yaşındaki Prens ile 75 yaşındaki babası arasında ilk kez yeniden bir araya gelme beklentileri artmıştı. Ama Prens, başkentteki kraliyet konutlarına hemen hemen yürüme mesafesinde olmasına rağmen babasını görmemeyi tercih etti.
Harry'ye yakın kaynaklar, seyahat sırasında kendisini görmek istediğini babasına bildirdiğini söyledi. Ancak Kral'ın çevresindekiler, konaklama talebine rağmen Harry'nin önceden herhangi bir bildirimde bulunmadığı konusunda ısrarlı. Kral'a yakın kaynaklar, Invictus törenine katılmak üzere Charles'a herhangi bir davet gönderilmediğini, Harry'nin babasını görmek için herhangi bir talep alınmadığını belirtti.
The Times'ın haberine göre Harry'ye yakın kaynaklar, ziyaretten çok önce Prens'in babasını görmek için bir talepte bulunulduğunu belirtti. Kraliyet protokollerine göre, Harry'nin güvenlik talep etmesi için Kral'a ve İçişleri Bakanlığı'na 28 gün önceden uyarıda bulunması gerekiyor.
Ancak Kral'ın, Harry'nin kraliyet konutunda kalma talebini imzaladığı söylenirken, ziyaret asla gerçekleşmedi ve kaynaklar, Dük'ün babasını görmeye çalışmadığını söyledi. Harry'ye yakın kaynaklar ise Charles'ın, oğluna zaman ayırmayacağını, meşgul olduğunu iddia etti. Kral'ın bir sözcüsü de bu iddiayı doğrular nitelikte Charles'ın yoğun programı olduğunu açıkladı.