Harry'ye yakın kaynaklar, seyahat sırasında kendisini görmek istediğini babasına bildirdiğini söyledi. Ancak Kral'ın çevresindekiler, konaklama talebine rağmen Harry'nin önceden herhangi bir bildirimde bulunmadığı konusunda ısrarlı. Kral'a yakın kaynaklar, Invictus törenine katılmak üzere Charles'a herhangi bir davet gönderilmediğini, Harry'nin babasını görmek için herhangi bir talep alınmadığını belirtti.