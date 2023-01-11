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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekor kırdı: Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

Prens Harry'nin anı kitabı, İngiltere'de en hızlı satan kitap olarak tarihe geçti. 'Spare' yazılı, ekitap ve sesli kitap formatlarında tam 400 bin kopya sattı

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  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Penguin Random House Genel Müdürü Larry Finlay yaptığı açıklamada, "Bu kitabın uçacağını her zaman biliyorduk, ancak bu bizim beklentilerimizi bile aşıyor" dedi.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Açıklamada Finlay "Bildiğimiz kadarıyla, ilk gününde bundan daha çok satan kitaplar Harry'nin (Potter) başrolde olduğu kitaplardı" diye ekledi. Yayıncı, bunun İngiliz satışlarına dayandığını söyledi.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    İspanyolca baskısı yanlışlıkla planlanandan daha erken satışa çıkan Prens Harry'nin kitabı Salı günü resmen satışa çıktı. Kitap, Harry'nin babası Kral Charles, üvey annesi Camilla ve ağabeyi Prens William hakkındaki suçlamalarını ifşa etmesi nedeniyle tüm dünyada ilgi topladı.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Kitapta Prens Harry abisi ile yaşadığı kavgaya ilişkin şaşırtan suçlamalarda bulunmuştu.

    Prens Harry, kitabında, abisi ile kavga sırasında William'ın Meghan'ı 'zor, kaba ve ömür törpüsü' olarak nitelendirdiğini ve basının eşi Meghan'la ilgili söylediklerini papağan gibi tekrarladığını anlatmıştı.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Prens Harry, kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: "Elindeki su bardağını bir yere bıraktı, bana başka bir şekilde seslendi ve üzerime yürüdü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı. Bir an sersemlemiş halde öylece kaldım, sonra ayağa kalktım ve ona gitmesini söyledim." 
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Prens William'ın daha sonra küçük erkek kardeşine karşılık vermesi için meydan okuduğu ancak Harry’nin karşılık vermediği belirtilen kitabın nüshasında, William’ın daha sonra olay yerine üzgün bir şekilde geri dönerek özür dilediği ve kardeşinden Meghan'a kendisine saldırdığını söylememesini istediği ifade edildi.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Prens Harry bir dönem büyük tepki çeken Nazi üniforması olayına da kitabında yer vermişti.

    Harry, o dönem iki kıyafet arasında kaldığını ve abisi Prens William ile Kate Middleton'ın Nazi üniformasını giymesini söylediğini ve buna güldüklerini öne sürmüştü.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Harry, kendisinin ve William'ın, kötü üvey anneleri olacağı korkusuyla, şu andaki Konsort Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için babalarına yalvardıklarını yazmıştı.

    Harry, Camilla aileye resmen katılmadan önce kendisinin ve ağabeyinin Camilla ile ayrı ayrı görüştüklerini de öne sürmüştü.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Prens Harry, kitabında annesine de değinmişti. Harry kitabında annesi Prenses Diana'nın ölümüne neden olan kazayı kendi şoförüyle yeniden canlandırdığını da anlatmıştı.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    Kitapta yer alan iddiaya göre Prens Harry, 2007 yılında annesinin kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiği Paris'teki Pont de L'Alma tüneline şoförü ile gitti.

    Prens Harry, tıpkı annesinin ölüm anı gibi; aynı tünelden aynı hızla, saatte 105 kilometre hızla geçmeye çalışmış. Prens Harry bunu yapmasının asıl amacının 10 yıldır süren acısını sonlandırmak olduğunu da kitabında ifade etti.

    Kitabın Türkiye'de satış tarihi ise henüz belli değil.
  • Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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