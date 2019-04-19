BAĞ-KUR’lular, bu haktan kendilerinin de yararlandırılması için yıllarca seslerini duyurmaya çalıştı. Çağrıları 2016 yılında karşılık buldu. 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren BAĞ-KUR primlerinde 5 puanlık indirim uygulaması başladı.
YILLIK ASGARİ 1.535 TL AVANTAJ
BAĞ-KUR’lular normalde yüzde 34.5 oranında prim ödemek zorundalar. Prime esas kazanç tutarını asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen rakam arasında kendileri belirliyor ve bu rakam üzerinden prim yatırıyorlar. Emekli aylığı prime esas kazanca göre belirlendiğinden, yüksek emekli aylığı almak isteyenler daha yüksek tutar üzerinden prim ödüyorlar. Ödeme kabiliyeti düşük olan BAĞ-KUR’lular ise taban rakam olan asgari ücret üzerinden primlerini yatırıyor.
Prime esas kazancını tabandan gösterenler aylık 882.65 lira prim ödemek zorunda. Beş puanlık prim indiriminden yararlananlar ise aylık 754.73 lira prim yatırıyor. Aylık kazançları 2019 yılı için 127.92 lirayı, yıllık kazançları da bin 535 lirayı buluyor.
Tavandan ödeyenler ise normalde aylık 6 bin 620 lira prim yatırıyor. Beş puanlık indirimden yararlandıkları takdirde primleri 5 bin 660 liraya düşüyor. Avantajları aylık bazda 960 lira, yıllık bazda da 11 bin 520 liraya ulaşıyor.
|Beş puanlık prim indiriminden sağlanan avantaj
|Taban
|Tavan
|Normal prim tutarı
|882,65
|6619,86
|İndirimli prim tutarı
|754,73
|5660,46
|Aylık avantaj
|127,92
|959,4
|Yıllık avantaj
|1535,04
|11512,8
PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELER?
BAĞ-KUR’luların 5 puanlık indirim tutarı Hazine tarafından karşılanıyor ancak bu indirimden yararlanmanın koşulları bulunuyor. İndirimden yararlanabilmek için öncelikle Hazinece karşılanmayan prim tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması koşulu aranıyor.
Ancak, SGK’ya olan prim borçlarını taksitlendiren veya yapılandıranlar, taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece prim indiriminden yararlanmaya devam ediyorlar.
Prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lu esnaf aslında bir anlamda sarmalın içine giriyor. Borcu olmayan yılda en az bin 535 lira indirimden yararlanırken, diğerlerinin borcu, yüksek tutar üzerinden birikmeye devam ediyor.
Dolayısıyla, son kanun çerçevesinde borçlarını yapılandırmış olanların mümkün olduğunca yapılandırmayı bozmamaları gerekiyor.
BORÇLANMADA PRİM İNDİRİMİ YOK
Borçlanmada ve isteğe bağlı sigortada primler kazancın yüzde 32’si oranında ödeniyor. Ancak, prim indirimi askerlik veya doğum borçlanması yapan esnafa uygulanmıyor. Canlı doğan her çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkı bulunan kadın esnaf ile askerlikte geçen sürelerini borçlanan erkek esnaf, indirimsiz oran üzerinden prim yatırmak zorunda.
İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN DE YARARLANIYOR
Beş puanlık prim indirimi 4/1-a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler ile yurt dışına Türk işçisi götüren işverenlere de uygulanıyor. Prim indiriminden yararlanabilmek için bunlarda da SGK’ya borcun bulunmaması ve cari ödemelerini düzenli olarak yapma koşulu aranıyor. Ayrıca, SGK’ya aylık prim ve hizmet belgelerini; Maliyeye ise muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.
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