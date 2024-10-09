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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü kişilere grip aşısı olma tavsiyesi | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü kişilere grip aşısı olma tavsiyesi

        Prof. Dr. Alper Şener, mevsim değişimiyle birlikte grip vakalarında artış gözlediklerini belirterek 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı bulunan kişilerin 15 Kasım'a kadar grip aşısı yaptırmalarının önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:12
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        65 yaş üstü kişilere grip aşısı uyarısı!
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        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son günlerde hastaneye grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısında artış olduğunu, birçok kişinin ise hastaneye gitmeden aldıkları ilaçlarla bu süreci ayakta geçirmeye çalıştığını anlattı.

        "OKULLARIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLAR ENFEKSİYONLARI EVLERE TAŞIMAYA BAŞLADI"

        Covid-19, influenza ve grip virüslerini ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Şener, "Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı ve burun tıkanıklığının daha belirgin olduğu tablolar rinovirüs dediğimiz tablo. Boğazda ağrı ve yanma, kuru öksürük ile eklem ve kas ağrılarının daha belirgin olduğu tablolarda ise korona ya da influenza dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle gece gündüz ısı farkının artmasıyla virüsün yayılımının başlaması aslında şaşırtıcı değil" dedi.

        Şener, okulların açılmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin enfeksiyonları evlere taşımaya başladığını, onlar ağır geçirmese de evlerde temas ettikleri grip aşısı olmayan 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı olan kişilerin daha ağır semptomlar gösterdiğini kaydetti.

        "GRİP AŞISI OLMAYANLARDA AKCİĞER ENFEKSİYONU VE ZATÜRRE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

        Grip aşısının önemine değinen Şener, şunları kaydetti: "65 yaş üstü kişilerin 15 Kasım'a kadar olan periyotta grip aşısını olmaları gerekiyor. Çünkü grip aşısı olmayan grupta yaygın akciğer enfeksiyonu ve zatürre gibi tabloları sık görüyoruz. Grip vakaları her sene artıyor aslında. Grip aşısı, hastalığın yayılımını engelleyen bir aşı değil. Bireysel korunma için olmak gerekiyor. Yani ağır akciğer enfeksiyonu geçirmemek için, yoğun bakıma yatmamak için. Yoksa aşı olunca grip olmayacaksın demek değil. Hastalığı hafif atlatmanız, sonrasında komplikasyon gelişme ihtimalinizin düşük olması demek."

        Prof. Dr. Alper Şener, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için kapalı ya da iyi havalandırılmayan alanlarda maske kullanımının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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