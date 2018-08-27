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Prof. Dr. Ercan Türeci ve ekibi, Honduras’taki muhtaç çocukları ameliyat etti

Gönüllü doktor ve hemşirelerden oluşan Operation Rainbow (Gökkuşağı Hareketi) mensubu Türk doktorlar Kurban Bayramı’nda kendi imkânlarıyla binlerce kilometre yol yaptı, Honduras’taki muhtaç çocukları ameliyat etti

27.08.2018 - 09:49 | Güncelleme:

Yaklaşık 40 yıldır, farklı ülkelerde 17 binden fazla çocuğu ameliyat eden uluslararası yardım kuruluşu Operation Rainbow’un gönüllülerine bu kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Türeci, 2 uzman ve 5 asistan Türk doktor da katıldı. Yardım kuruluşunun en önemli özelliği, yapılacak tüm giderlerin da bizzat gönüllü hekimler tarafından karşılanması.

TÜM GİDERLERİ KENDİLERİ KARŞILADI

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre; Türeci ve ekibi İstanbul’dan 11 bin kilometre uzaklıktaki San Pedro Sula’da bir hastanede yapılacak ameliyatlar için tıbbi malzemeler ve ilaçların yanı sıra uçak bileti, konaklama gibi diğer tüm giderleri yine kendileri karşıladı.

Türeci, Operation Rainbow’un son 30 yıldır ortopedi ameliyatlarına yöneldiğini belirterek, kuruluşun gönüllülerinin hemen hepsinin Amerikalı ve Kanadalılardan oluştuğunu söyledi. 5 bin kayıtlı gönüllüsü bulunan kuruluşun yılda 10-12 ayrı noktada ameliyatlar yaptığını belirten Türeci, şunları anlattı: “Çevrede ihtiyaç duyan çocukları topluyor. Aday hastalar önce cerrahlar tarafından muayene edilip, sonra bize geldi. Ortak bir toplantı yaparak, 5 günlük ameliyat listesi oluşturduk. 5 gün boyunca, 3 masada yaklaşık 50 hastanın ameliyatları yapılacak. Ameliyatlar sabah 08.00’de başlıyor, akşam kaçta biterse... İlk gün operasyonları daha kısa süren vakaların ameliyatlarını yaptık. 2, 3 ve 4’üncü gün daha ağır ve zorlu vakalara sıra gelecek. Son gün yine kısmen daha kolay vakaları ameliyat edeceğiz.”

"BU İŞİN TEMELİNDE ÖZVERİ VAR"

Bu gönüllü çalışmalarının gerçek anlamda “bağımsız, bağlantısız ve yansız” olduğunu vurgulayan Türeci, “Yanımızdaki tüm malzemeleri imece ile topladık. Kendi bütçemizle gidiyoruz ve en ekonomik seyahat için İstanbul’dan Moskova, Moskova’dan New York, oradan da San Pedro Sula’ya geçtik. Bu işin temelinde özveri var. Paylaşma ve dayanışmaya inanıyorsan yapılacak bir iş. Biz de inanıyoruz” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Operation Smile, Kızılhaç, Emergency gibi uluslararası pek çok sivil örgütle Pakistan, Afganistan, Nijerya, Güney Sudan, Nikaragua, Peru, Filistin, Peru, Yemen gibi farklı ülkelerde çalışan Türeci, “Yoksulluk ve yoksunluğun içinde çok ülke var. Bazılarında savaş, çatışma, doğal afet olmasa da az gelişmişler, sağlık düzeyleri ya kötü ya da hastaların erişim şansı yok. ‘Hep’in karşılığı ‘hiç’ değil. Ekip olarak en azından 50-60 çocuğu tedavi edeceğiz. Operation Rainbow, yılda yaklaşık 700-800 çocuğun hayatını değiştiriyor” diye konuştu.

"ASİSTANLAR HASTANEDE ZOR VE YETERSİZ KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR"

Asistanların Honduras’daki hastanede zor ve yetersiz koşullarda çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ercan Türeci, “Az malzemeyle, mümkün olduğunca çok işi, kısa sürede ve çok etkin yapabilme becerileri gelişecek. Yoğun bakım olmadığı için hastaların hemen taburcu olacak hale getirilmesi gerekiyor. En iyi şekilde anestezi, uyutma, uyandırma, toparlama yapmak zorundayız” dedi.

EKİP KURA İLE BELİRLENDİ

PROF. Dr. Ercan Türeci’nin Honduras’a götüreceği ekip için başvuruların sayısının kontenjanın üzerinde olması nedeniyle ekip kurayla belirlendi. Dr. Vahap Oğuz, “Asistanlığım sırasında Ercan Abi’ye bu tür organizasyonlara katılmak istediğimi söylemiştim” dedi. 2.5 yıllık asistan Hilal Can, “Ercan Abi’nin yaptıkları hepimizin ilgisini çekiyordu ama gerçekten zordu ve cesaret gerekiyordu” diye konuştu. 3 senelik asistan Mustafa Dilek, “Yabancı dil sorunum vardı. Orada İspanyolcadan İngilizceye çevirmenlik yapacaklar. Kurada adım çıkınca hemen dil kursuna kaydolarak hazırlandım” diye konuştu.

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