Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan çok önemli 3. doz uyarısı! 0:00 / 0:00

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşılarda 3. doza ilişkin açıklama geldi.

Prof. Dr. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz Biontech/Pfizer aşısının Delta varyantına bağlı belirtili hastalığı önleme oranı yüzde 90’dan genelde yüzde 70’e, 65 yaş üzerinde yüzde 50’ye düşüyor. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı olanlar 6. aydan itibaren ek doz yaptırmadıkça korunmayabilirler" dedi.

"3. DOZ GEREKLİLİĞİ YENİDEN TARTIŞILABİLİR"

"18-65 yaş arası için ABD’de Simpson paradoksu (dış faktörler nedeniyle yanıltıcı sonuç) olasılığı tartışılıyor" diyen Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin araştırmanın farklı virus yoğunluğu veya mevsim dönemlerinde yapılması sonucu etkileyebilir. Şu anda ülkemizde çok yoğun virus dolaşımı olduğundan, bu yaş grubu sağlıklı bireylerin de aşılanması gerekli. Ek önlemler alıp virus yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. doz gerekliliği yeniden tartışılabilir. Ancak aşılama hızımız hala çok yavaş ve maalesef zayıf uyarılar yeterli olmuyor."

— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 13, 2021