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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Solunum yolu enfeksiyonu sonrası öksürükler kalıcı olabilir!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Özellikle alerjik yapısı olanlar, aşırı duyarlı olan bünyelerde geçmeyen bir türlü düzelmeyen öksürükler kalıcı olabiliyor. Enfeksiyon sonrası aylarca uzayan, bir türlü geçmeyen inatçı öksürükler varsa bunu mutlaka çözümlemek lazım” dedi

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Solunum yolu enfeksiyonu sonrası öksürükler kalıcı olabilir!
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DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlü, grip ile başlayıp, ardından uzun süren öksürük ile devam eden sürecin araştırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle alerjik durumu olanlarda öksürüğün kalıcı olabileceğine değinen Prof. Dr. Özlü, “Bu yıl genelde solunum yolu enfeksiyonları sık tekrarladı ve uzun sürdü. Pek çok hastamız bu şekilde tekrarlayan enfeksiyon bulguları ile geliyor. Birkaç gün rahat ediyor sonra tekrar sorunlar başlıyor. Aylarca süren kalıcı öksürükler oluyor. Hakikaten bu sene bence solunum yolu enfeksiyonları açısından hem çocuklar hem yetişkinler zor bir dönem geçiriyoruz. Hala tamamıyla temizlenmiş değil. Ama havalar ısındıkça bunların zamanla azaldığını görüyorum ben" dedi.

"ÖZEL TEDAVİLER GEREKEBİLİR"

Aylarca uzayan inatçı öksürüklerin çözümlenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü Önümüzdeki dönemde bu sorunların tamamen geride kalacağını ümit ediyorum. Ama özellikle alerjik yapısı olanlar aşırı duyarlı olan bünyelerde geçmeyen bir türlü düzelmeyen öksürükler kalıcı olabiliyor. Özellikle bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bu bahar alerjisi ile beraber bu durum daha da tetiklenebilir. Onun için böyle enfeksiyon sonrası aylarca uzayan, bir türlü geçmeyen inatçı öksürükler varsa bunu mutlaka çözümlemek lazım. Altında bir astım ya da alerjik zemin olabilir. Ona yönelik özel tedaviler gerekebilir” diye konuştu.

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