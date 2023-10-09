Protez (Jel) tırnaklar kansere mi neden oluyor? Ultraviyole cihazları DNA'yı bozuyor!

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Karolina Jasko tırnağında gördüğü lekeyi kabuk sanarak koparıyor, fakat gördüğü şeyin kanser hücresi olduğunu öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşıyor. Düzenli olarak yaptırdığı protez tırnak işleminden dolayı sıklıkla UV ışınlarına maruz kalan ünlü manken son ana kadar herhangi semptom fark etmedi. Tırnağındaki lekenmenin ardından şişlik yaşayan Jasko, aslında melanom olarak bilinen alt tür cilt kanserlerinden birisine yakalandığını öğrendi.

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HÜCRELERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ÖLÜYOR YA DA MUTASYONA UĞRUYOR UV ışınlarının uzun vadede cilt kanserine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan ABD'nin San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapılan laboratuvar testlerinde 20 dakikalık kullanım sonrasında hücrelerin yüzde 30'nun öldüğünü tespit etti. Üst üste 20 dakikalık üç seansın ardından hücre ölümünün yüzde 70'e ulaştığı belirtildi.

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İŞLEM ÖNCESİNDE ELLERE MUTLAKA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLMELİ Ultraviyole ışınlara maruz kalmış ölmeyen hücreler ise mutasyona uğrayabiliyor. Hücre DNA'sında meydana gelen bu değişimler, cilt kanserinde meydana gelen değişimlerle çok benzer olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar oje kurutucu kullanımı öncesinde ellere en az 30 koruma faktörüne sahip güneş kremi sürülmesi gerektiğini söylüyor.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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