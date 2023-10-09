Satın aldığınız kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkayın!
Mağazada satın aldığınız veya internetten sipariş ettiğiniz kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkayın. Genellikle göz ardı edilen bu hata ileride yaşanılan cilt hastalıklarının nedeni olabilir.
CİLT HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİYOR
Mağazada denemek istediğiniz kıyafetler gün içerisinde birçok insan tarafından önceden giyiliyor. İnternetten sipariş edilen hiç denenmemiş kıyafetler ise ne kadar temiz görünse bile cilde zarar verebilecek kimyasallarla kaplı.
Dünyaca ünlü erkek giyim şirketi Old But Lee'nin kurucusu Lee W. Johnson, hazır giyim sektöründeki üretim ve dağıtım fabrikalarının büyük bir çoğunluğunun bulunduğu bölgelerin hava kalitesinin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı maddeler içerdiğini ve bu maddelerin kıyafetlere sindiğini söyledi.
KIYAFETLERİN İÇİNDE ÇOK SAYIDA KİMYASAL BULUNUYOR
Fabrikaların hava sirkülasyonu yeterli düzeyde olsa bile üretim sürecinde kullanılan kimyasallar, insan sağlığını etkileyebiliyor. Bu kimyasallardan bazıları ise şöyle;
- Parlak renki boya pigmentlerinde kullanılan kurşun maddesi.
- Giysilerin kırışmasını önlemek için sıkılan kansorejen "Formaldehit" maddesi.
- Florokarbon bazlı bir su itici olarak bilinen "PFC" kimyasalı.
- Cilt tarafından kolayca emilen ve sentetik bir boya olan "Azo Dispers".
KIYAFETLERİN İÇERİSİNDEKİ KİMYSALLAR CİLDİMİZİ NASIL ETKİLER?
Alerjik kontakt dermatit hastaları tedavi eden bir uzman, bu hastalıkta cildin zararlı bir maddeye doğrudan temas etmesi sonucunda ciltte kızarıklık, kaşıntı ve dökülmelerin görüldüğünü söyledi.
Bir klinik dermatoloji profesörü ise cildin tahriş olmasını egzamaya bağlıyor. National Library of Medicine'ndeki araştırmaya göre, ciltte oluşan tahriş vakalarının yüzde 20'si alerjik, yüzde 80'i ise tahriş edici bir maddeden kaynaklı.
Bir tekstil bilimcinin analizine göre ise giysiler genellikle ağartılma işleminden geçiyor. Leke tutmayan ve su geçirmeyen maddelerle kaplanan giysiler daha az hava geçirdikleri için cildin yapısını bozabiliyor. Ayrıca özellikle koyu renkli giysilerde cilde zarar verebilecek etken maddeler daha yoğun bulunuyor.
PEKİ KIYAFETLERDEN KİMYASAL BULAŞMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?
Kıyafetleri giymeden önce hem renklerini korumak hem de kimyasallardan arındırmak için ters çevirerek hafif soğuk suda yıkamak gerekiyor. Yıkama süresi ise en az 25 dakika olmalı. Eğer kıyafetler hassas ve makinede yıkanmayacak türde ise biraz deterjanla elde yıkamak en sağlıklı yöntemlerden biri olarak görülüyor.
Kaynak: Huffpost, National Library of Medicine