"40 yıldır böyle bir şey görmedim"

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Fransız otomotiv üreticisi PSA, Çin'deki ortaklıklarından birini bitirmeye hazırlanıyor. Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markaları elinde bulunduran PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransız şirket Çin'de Chongqing Changan Automotive ile devam eden 8 yıllık ortaklığından çekilecek.

Bu kapsamda, iki şirketin Çin'in Shenzhen kentindeki ortak girişimi CAPSA'nın yüzde 50 hissesini elinde bulunduran PSA, söz konusu hisselerini devredecek.

Gelişmenin duyulmasının ardından, Chongqing Changan'ın kendine yeni bir ortak aradığı öne sürüldü.

SATIŞLARI YÜZDE 32 AZALDI

PSA'nın kararının arkasında, Çin pazarının 28 yıl sonra ilk kez geçen yıl daralmasının etkili olduğu belirtiliyor. Dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki daralma trendi 2019'da da sürerken, gelişmeler Çin'de üretim yapan küresel otomotiv firmalarının bilançolarını olumsuz etkiliyor.

Pazardaki daralmaya bağlı olarak, PSA'nın Çin'deki satışları 2018 yılında yüzde 32 azalarak 262 bin adet seviyesine gerilemişti. Şirket, bundan birkaç yıl önce Çin pazarı için kendine 1 milyon adetlik satış hedefi koymuştu.

Rakamlar, PSA'nın Çin'deki satışlarının küresel satışları içinde yüzde 6.7 oranında paya sahip olduğu gösteriyor. PSA'nın Çin pazarındaki satışları 2014 yılında ise 742 bin adet seviyesindeydi.

PSA'nın Çin'deki küçülme planları çerçevesinde, şirketin Çin'in bir diğer yerel üreticisi olan Dongfeng Group ile yaptığı ortaklığı da gözden geçirdiği belirtiliyor.

Bu kapsamda, Fransız üreticinin Dongfeng ortaklığında hayata geçirdiği 4 tesisten 2'sini gözden çıkardığı da verilen bilgiler arasında.

PSA'nın önümüzdeki günlerde Çin için yeni bir strateji planı ortaya koyması bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ BÜYÜK OLACAK

Her ne kadar Çin'de küçülmeye gitse de, PSA yakın bir gelecekte dünyanın 2 numaralı otomotiv pazarı olan ABD'ye Peugeot ile girmeye hazırlanıyor.

Fransız şirketin, İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşecek olması da kuşkusuz otomotiv endüstrisinde dengeleri sarsacaktır.

Öyle ki, söz konusu birleşme ile Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia ve Maserati aynı çatı altında faaliyet gösterecek.

Böylece dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi ortaya çıkacak. Gelişmelerin, Çin'de hayal kırıklığı yaşayan PSA'nın, küresel pazarlara ise umutla bakmasına neden olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.