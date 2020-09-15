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Peugeot, Citroen, Opel gibi markaların sahibi PSA ile İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler (FCA),plandıkları birleşmenin koşullarını nakit varlıklarını korumak için yeniden yapılandırdıklarını ve salgın sırasında başlattıkları maliyet kesintisi seviyesini artırdıklarını bildirdi.

Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olacak iki şirketten yapılan ortak açıklamada, FCA'nın hissedarlarına bu yıl imzalanan mutabakatın koşullarına göre ödenecek olan 5.5 milyar euro özel nakit kar payının 2.9 milyar euroya düşürüleceği kaydedildi.

Fransa merkezli PSA ise buna karşılık olarak birleşme tamamlanana kadar otomotiv tedarik şirketi Faurecia'da sahip olduğu yüzde 46 hissenin devrini erteleyecek ve hisse devri yeni oluşacak grubun tüm hissedarlarını kapsayacak. Faurecia'nın piyasa değerinin yaklaşık 5.9 milyar euro olduğu belirtiliyor.

Yapılan ortak açıklamada, "Değişiklikler ilk birleşme anlaşmasının dengesini koruyor. Stellantis, daha önce anlaşmaya varıldığı üzere PSA ve FCA hissedarları arasında yüzde 50-yüzde 50 bölüşülecek" denildi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan değişikliklerin amacı koronavirüs krizi sonrasında iki şirketin bilançosunu sağlamlaştırmak ve birleşmeyi en kısa sürede sonuçlandırmak.