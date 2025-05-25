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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 3 - Reims: 0 | MAÇ SONUCU (Fransa Kupası'nda şampiyon PSG) - Futbol Haberleri

        PSG: 3 - Reims: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Kupası final maçında PSG ile Reims kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Paris temsilcisi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:30
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        Fransa Kupası'nda şampiyon PSG!
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        2025 Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Reims'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

        Stade De France'daki maçta Fransız forvet Bradley Barcola 16 ve 19. dakikada attığı gollerle 3 dakika içinde PSG'yi 2-0 öne geçirdi.

        Faslı sağ bek Achraf Hakimi, 43. dakikada Paris takımının 3. golünü kaydetti.

        Karşılaşmayı 3-0 kazanan PSG, organizasyonda 15. kez kupaya uzandı.

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