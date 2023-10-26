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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG kazandı, Milan'ı ateşe attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        PSG kazandı, Milan'ı ateşe attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftası, 6 maçla tamamlandı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı devirdi ve İtalyan ekibi son sırada kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 00:34 Güncelleme: 26.10.2023 - 00:34
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında, İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid'in 2-2 berabere kaldığı maçın tamamında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

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        Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        E Grubu:

        Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2

        5

        F Grubu:

        Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0

        6

        Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

        7

        G Grubu:

        Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3

        8

        Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

        9

        H Grubu:

        Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4

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