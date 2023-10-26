PSG kazandı, Milan'ı ateşe attı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftası, 6 maçla tamamlandı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı devirdi ve İtalyan ekibi son sırada kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında, İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid'in 2-2 berabere kaldığı maçın tamamında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.
Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
F Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0
Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1