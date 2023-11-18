Psikolojik test: Bu resimdeki hangi aile gerçek değil?

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1 NUMARALI AİLE

Cevabınız 1 numaralı aile ise muhtemelen aile odaklı bir insan değilsiniz - en azından geleneksel anlamda. Arkadaşlarınıza gerçek aile gibi davranıyorsunuz ve onlara yardım etmek sizi mutlu ediyor. Her zaman herkesin hayatına iyi bir şeyler getirmek için çabalıyorsunuz. Belki de güçlü bir baba figürü olmadan büyüdünüz, bu yüzden tıpkı annenizin yaptığı gibi, size ihtiyacı olan insanların yanında olmak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz.

Bu aile en mutlu aile olmayabilir ama yine de gerçek bir ailedir. Anne açıkça çocuğuyla ilgileniyor, elini tutuyor ve onu umursamaz babadan koruyor. Başkalarının sizin gibi büyümesini istemiyorsun, bu yüzden sahte aile olarak bu aileyi seçtiniz.