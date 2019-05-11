Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları dün Antalyaspor - Bursaspor maçı ile başladı. Bugün saat 16.00'da başlayan Rizespor - Galatasaray maçı ise geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için çok önemli. Averaj farkıyla 2. sırada yer alana Başakşehir ise yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak. TFF Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 31 18 9 4 64 29 35 63 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 18 9 4 45 18 27 63 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 17 8 6 66 41 25 59 4.TRABZONSPOR A.Ş. 31 16 8 7 57 41 16 56 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 31 12 8 11 43 40 3 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 31 12 6 13 34 39 -5 42 7.ANTALYASPOR A.Ş. 32 12 6 14 35 52 -17 42 8.ATİKER KONYASPOR 31 9 14 8 37 35 2 41 9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 9 13 9 43 43 0 40 10.KASIMPAŞA A.Ş. 31 11 5 15 49 56 -7 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 9 10 12 41 45 -4 37 12. FENERBAHÇE A.Ş. 31 8 13 10 38 42 -4 37 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 31 9 10 12 31 45 -14 37 14.MKE ANKARAGÜCÜ 31 10 7 14 33 48 -15 37 15.GÖZTEPE A.Ş. 31 10 3 18 32 38 -6 33 16.BURSASPOR 32 6 15 11 26 36 -10 33 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 7 11 13 33 39 -6 32 18.AKHİSARSPOR 31 6 7 18 30 50 -20 25 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.