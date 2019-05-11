Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları dün Antalyaspor - Bursaspor maçı ile başladı. Bugün saat 16.00'da başlayan Rizespor - Galatasaray maçı ise geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için çok önemli. Averaj farkıyla 2. sırada yer alana Başakşehir ise yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak. TFF Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|31
|18
|9
|4
|64
|29
|35
|63
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|31
|18
|9
|4
|45
|18
|27
|63
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|17
|8
|6
|66
|41
|25
|59
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|31
|16
|8
|7
|57
|41
|16
|56
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|31
|12
|8
|11
|43
|40
|3
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|31
|12
|6
|13
|34
|39
|-5
|42
|7.ANTALYASPOR A.Ş.
|32
|12
|6
|14
|35
|52
|-17
|42
|8.ATİKER KONYASPOR
|31
|9
|14
|8
|37
|35
|2
|41
|9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|9
|13
|9
|43
|43
|0
|40
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|31
|11
|5
|15
|49
|56
|-7
|38
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|9
|10
|12
|41
|45
|-4
|37
|12. FENERBAHÇE A.Ş.
|31
|8
|13
|10
|38
|42
|-4
|37
|13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|31
|9
|10
|12
|31
|45
|-14
|37
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|10
|7
|14
|33
|48
|-15
|37
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|31
|10
|3
|18
|32
|38
|-6
|33
|16.BURSASPOR
|32
|6
|15
|11
|26
|36
|-10
|33
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|7
|11
|13
|33
|39
|-6
|32
|18.AKHİSARSPOR
|31
|6
|7
|18
|30
|50
|-20
|25
11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:00: Çaykur Rizespor - Galatasaray
11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00: Fenerbahçe - Akhisarspor
11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00: Göztepe - DG Sivasspor
12 Mayıs 2019 Pazar 16:00: İM Kayserispor - Kasımpaşa
12 Mayıs 2019 Pazar 16:00: A. Konyaspor - Trabzonspor
12 Mayıs 2019 Pazar 19:00: M.Başakşehir - MKE Ankaragücü
12 Mayıs 2019 Pazar 19:00: EY Malatyaspor - BB Erzurumspor
13 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00: Beşiktaş - A. Alanyaspor
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