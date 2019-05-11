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Puan durumu 11 Mayıs 2019! Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 32. hafta maçlarının dün akşam başlamasının ardından taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de gözler bugünkü Rizespor - Galatasaray maçında. Galatasaray, averaj ile oturduğu liderlik koltuğundaki yerini garantilemek için bu maçı kazanmak zorunda. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? 11 Mayıs TFF Süper Lig puan durumu haberimizde

Puan durumu

Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları dün Antalyaspor - Bursaspor maçı ile başladı. Bugün saat 16.00'da başlayan Rizespor - Galatasaray maçı ise geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için çok önemli. Averaj farkıyla 2. sırada yer alana Başakşehir ise yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak. TFF Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.31189464293563
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK31189445182763
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.31178666412559
4.TRABZONSPOR A.Ş.31168757411656
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR31128114340344
6.AYTEMİZ ALANYASPOR31126133439-542
7.ANTALYASPOR A.Ş.32126143552-1742
8.ATİKER KONYASPOR3191483735241
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3191394343040
10.KASIMPAŞA A.Ş.31115154956-738
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR31910124145-437
12. FENERBAHÇE A.Ş.31813103842-437
13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR31910123145-1437
14.MKE ANKARAGÜCÜ31107143348-1537
15.GÖZTEPE A.Ş.31103183238-633
16.BURSASPOR32615112636-1033
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31711133339-632
18.AKHİSARSPOR3167183050-2025
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
10 Mayıs 2019 Cuma 20:30: Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor

11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:00: Çaykur Rizespor - Galatasaray

11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00: Fenerbahçe - Akhisarspor

11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00: Göztepe - DG Sivasspor

12 Mayıs 2019 Pazar 16:00: İM Kayserispor - Kasımpaşa

12 Mayıs 2019 Pazar 16:00: A. Konyaspor - Trabzonspor

12 Mayıs 2019 Pazar 19:00: M.Başakşehir - MKE Ankaragücü

12 Mayıs 2019 Pazar 19:00: EY Malatyaspor - BB Erzurumspor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00: Beşiktaş - A. Alanyaspor

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