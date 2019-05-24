Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları bu akşam Başakşehir - Alanyaspor karşılaşması ile başladı. Ayrıca bu akşam şampiyon Galatasaray - Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bundan sonraki maçlar küme düşecek takımlar için merak ediliyor. TFF Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|36
|69
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|34
|19
|10
|5
|49
|22
|27
|67
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|34
|19
|8
|7
|72
|46
|26
|65
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|34
|18
|9
|7
|64
|46
|18
|63
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|33
|13
|8
|12
|46
|44
|2
|47
|6.ANTALYASPOR A.Ş.
|33
|13
|6
|14
|38
|52
|-14
|45
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|34
|12
|8
|14
|37
|43
|-6
|44
|8.ATİKER KONYASPOR
|33
|9
|16
|8
|40
|38
|2
|43
|9. FENERBAHÇE A.Ş.
|33
|10
|13
|10
|41
|43
|-2
|43
|10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|34
|9
|14
|11
|48
|50
|-2
|41
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|10
|11
|13
|49
|54
|-5
|41
|12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|33
|10
|11
|12
|35
|48
|-13
|41
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|11
|7
|15
|37
|51
|-14
|40
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|34
|11
|6
|17
|53
|62
|-9
|39
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|10
|5
|18
|35
|41
|-6
|35
|16.BURSASPOR
|33
|6
|16
|11
|26
|36
|-10
|34
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|7
|11
|15
|34
|43
|-9
|32
|18.AKHİSARSPOR
|33
|6
|8
|19
|33
|54
|-21
|26
24.05.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.
24.05.2019 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 3 GALATASARAY A.Ş.
24.05.2019 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
25.05.2019 19:00 ATİKER KONYASPOR - AKHİSARSPOR
26.05.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
26.05.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
26.05.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.05.2019 19:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR
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