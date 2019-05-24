Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları bu akşam Başakşehir - Alanyaspor karşılaşması ile başladı. Ayrıca bu akşam şampiyon Galatasaray - Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bundan sonraki maçlar küme düşecek takımlar için merak ediliyor. TFF Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 34 20 9 5 72 36 36 69 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34 19 10 5 49 22 27 67 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 19 8 7 72 46 26 65 4.TRABZONSPOR A.Ş. 34 18 9 7 64 46 18 63 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47 6.ANTALYASPOR A.Ş. 33 13 6 14 38 52 -14 45 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 12 8 14 37 43 -6 44 8.ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43 9. FENERBAHÇE A.Ş. 33 10 13 10 41 43 -2 43 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 34 9 14 11 48 50 -2 41 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 10 11 13 49 54 -5 41 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41 13.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 7 15 37 51 -14 40 14.KASIMPAŞA A.Ş. 34 11 6 17 53 62 -9 39 15.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 5 18 35 41 -6 35 16.BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 7 11 15 34 43 -9 32 18.AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.