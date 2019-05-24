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Puan durumu 24 Mayıs 2019! Spor Toto Süper Lig 34. son hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, bu akşamki karşılaşmalarla başlayan 34. son hafta maçları nedeniyle merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bu sezonun şampiyonu geçen haftaki nefes kesen Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasında belli olmuştu. Galatasaray 22. kez şampiyonluğunu ilan etti. Puan durumu şimdi küme düşecek takımlar için önemli. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 24 Mayıs TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları bu akşam Başakşehir - Alanyaspor karşılaşması ile başladı. Ayrıca bu akşam şampiyon Galatasaray - Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bundan sonraki maçlar küme düşecek takımlar için merak ediliyor. TFF Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.34209572363669
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK341910549222767
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.34198772462665
4.TRABZONSPOR A.Ş.34189764461863
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR33138124644247
6.ANTALYASPOR A.Ş.33136143852-1445
7.AYTEMİZ ALANYASPOR34128143743-644
8.ATİKER KONYASPOR3391684038243
9. FENERBAHÇE A.Ş.331013104143-243
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.34914114850-241
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR341011134954-541
12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR331011123548-1341
13.MKE ANKARAGÜCÜ33117153751-1440
14.KASIMPAŞA A.Ş.34116175362-939
15.GÖZTEPE A.Ş.33105183541-635
16.BURSASPOR33616112636-1034
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33711153443-932
18.AKHİSARSPOR3368193354-2126
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
24.05.2019 18:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

24.05.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

24.05.2019 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 3 GALATASARAY A.Ş.

24.05.2019 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

25.05.2019 19:00 ATİKER KONYASPOR - AKHİSARSPOR

26.05.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

26.05.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

26.05.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.05.2019 19:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR

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