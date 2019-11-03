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HaberlerFutbol

Puan durumu 3 Kasım! Süper Lig 10. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 10. haftasında oynanan maçlarla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam gözler liderlik yarışındaki koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile olan mücadelesinde. Yarın ise Ankaragücü ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma ile hafta sona erecek. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 3 Kasım TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu bugün oynanan maçlarla birlikte değişikliğe uğruyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, birer puan farkla Sivasspor ve Malatyaspor ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 4. sırada yer alan Fenerbahçe ise bu akşamki Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmayı başarırsa, ligde de liderlik koltuğuna oturacak ve tüm sıralama değişecek. TFF Süper Lig 10. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu haberimizde...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 10. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR105411911819
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR105321811718
3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1052324121217
4.FENERBAHÇE A.Ş.9522189917
5.TRABZONSPOR A.Ş.104421913616
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104421612416
7.GALATASARAY A.Ş.10442119216
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.104331313015
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR103431214-213
10.KASIMPAŞA A.Ş.103341415-112
11.GÖZTEPE A.Ş.10334911-212
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.93331418-412
13.YUKATEL DENİZLİSPOR10325912-311
14.ANTALYASPOR A.Ş.103251119-811
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.103251018-811
16.MKE ANKARAGÜCÜ9234613-79
17.GENÇLERBİRLİĞİ101451315-27
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR9045819-114

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

01.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

02.11.2019 15:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

02.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.11.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

02.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş.

03.11.2019 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

03.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 2 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

03.11.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

04.11.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

 

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