Puan durumu bugün oynanan maçlarla birlikte değişikliğe uğruyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, birer puan farkla Sivasspor ve Malatyaspor ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 4. sırada yer alan Fenerbahçe ise bu akşamki Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmayı başarırsa, ligde de liderlik koltuğuna oturacak ve tüm sıralama değişecek. TFF Süper Lig 10. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu haberimizde...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 10. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 4.FENERBAHÇE A.Ş. 9 5 2 2 18 9 9 17 5.TRABZONSPOR A.Ş. 10 4 4 2 19 13 6 16 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16 7.GALATASARAY A.Ş. 10 4 4 2 11 9 2 16 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 4 3 3 13 13 0 15 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 10.KASIMPAŞA A.Ş. 10 3 3 4 14 15 -1 12 11.GÖZTEPE A.Ş. 10 3 3 4 9 11 -2 12 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 3 3 3 14 18 -4 12 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14.ANTALYASPOR A.Ş. 10 3 2 5 11 19 -8 11 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 2 5 10 18 -8 11 16.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9 17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

01.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

02.11.2019 15:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

02.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.11.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

02.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş.

03.11.2019 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

03.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 2 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

03.11.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

04.11.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.