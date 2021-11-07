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Puan durumu 7 Kasım 2021! Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 12. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın derbi maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Bugün oynanan maçta ise Galatasaray, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Puan durumu 7 Kasım 2021! Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 12 9 3 0 24 11 13 30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 7 2 3 20 9 11 23
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 6 5 1 18 10 8 23
4.GALATASARAY A.Ş. 12 6 3 3 18 15 3 21
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 6 3 3 18 19 -1 21
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 2 4 21 15 6 20
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 12 5 4 3 18 15 3 19
8.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 1 4 15 13 2 19
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 0 6 18 15 3 18
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12 4 4 4 17 17 0 16
11.ALTAY 12 5 1 6 17 18 -1 16
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 4 3 5 14 16 -2 15
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 4 3 5 14 17 -3 15
14.YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 2 7 3 15 13 2 13
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 12 4 0 8 12 22 -10 12
17.GZT GİRESUNSPOR 12 2 4 6 7 12 -5 10
18.KASIMPAŞA A.Ş. 12 2 3 7 12 18 -6 9
19.GÖZTEPE A.Ş. 12 2 3 7 11 18 -7 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 2 1 9 11 24 -13 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

05.11.2021 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

05.11.2021 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

06.11.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 0 GZT GİRESUNSPOR

06.11.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

06.11.2021 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 0 ALTAY

06.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

07.11.2021 13:30 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

07.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.

07.11.2021 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

07.11.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

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