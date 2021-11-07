Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|12
|9
|3
|0
|24
|11
|13
|30
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|11
|23
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12
|6
|5
|1
|18
|10
|8
|23
|4.GALATASARAY A.Ş.
|12
|6
|3
|3
|18
|15
|3
|21
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|6
|3
|3
|18
|19
|-1
|21
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12
|6
|2
|4
|21
|15
|6
|20
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|3
|19
|8.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|6
|1
|4
|15
|13
|2
|19
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|6
|0
|6
|18
|15
|3
|18
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|12
|4
|4
|4
|17
|17
|0
|16
|11.ALTAY
|12
|5
|1
|6
|17
|18
|-1
|16
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12
|4
|3
|5
|14
|16
|-2
|15
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|-3
|15
|14.YUKATEL KAYSERİSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|18
|-3
|14
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|2
|7
|3
|15
|13
|2
|13
|16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|12
|4
|0
|8
|12
|22
|-10
|12
|17.GZT GİRESUNSPOR
|12
|2
|4
|6
|7
|12
|-5
|10
|18.KASIMPAŞA A.Ş.
|12
|2
|3
|7
|12
|18
|-6
|9
|19.GÖZTEPE A.Ş.
|12
|2
|3
|7
|11
|18
|-7
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|12
|2
|1
|9
|11
|24
|-13
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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