Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 12 9 3 0 24 11 13 30 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 7 2 3 20 9 11 23 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 6 5 1 18 10 8 23 4.GALATASARAY A.Ş. 12 6 3 3 18 15 3 21 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 6 3 3 18 19 -1 21 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 2 4 21 15 6 20 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 12 5 4 3 18 15 3 19 8.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 1 4 15 13 2 19 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 0 6 18 15 3 18 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12 4 4 4 17 17 0 16 11.ALTAY 12 5 1 6 17 18 -1 16 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 4 3 5 14 16 -2 15 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 4 3 5 14 17 -3 15 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 2 7 3 15 13 2 13 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 12 4 0 8 12 22 -10 12 17.GZT GİRESUNSPOR 12 2 4 6 7 12 -5 10 18.KASIMPAŞA A.Ş. 12 2 3 7 12 18 -6 9 19.GÖZTEPE A.Ş. 12 2 3 7 11 18 -7 9 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 2 1 9 11 24 -13 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ