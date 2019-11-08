Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Puan durumu 8 Kasım 2019! Süper Lig 11. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 11. haftasının bugün başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçı ile haftanın heyecanı başladı. Bu hafta gözler liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor ile yakın takipçisi Trabzonspor arasında karşılaşmaya çevrildi. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? 8 Kasım TFF Süper Lig puan durumu haberimizde

Puan durumu

Puan durumu bugün oynanan 11. haftanın ilk maçı ile birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta puan tablosunda Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Fenerbahçe'nin liderliğini koruması, Alanyaspor, Sivaaspor ve Malatayaspor'un bu hafta puan alamamasına bağlı. İşte TFF Süper Lig 11. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 11. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.116232112920
2.AYTEMİZ ALANYASPOR105411911819
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR105321811718
4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1052324121217
5.TRABZONSPOR A.Ş.104421913616
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104421612416
7.GALATASARAY A.Ş.10442119216
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.104331313015
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.104331619-315
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR103431214-213
11.KASIMPAŞA A.Ş.113351618-212
12.GÖZTEPE A.Ş.10334911-212
13.YUKATEL DENİZLİSPOR10325912-311
14.ANTALYASPOR A.Ş.103251119-811
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.103251018-811
16.MKE ANKARAGÜCÜ10235715-89
17.GENÇLERBİRLİĞİ101451315-27
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR10145919-107

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ

10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDüelloda kazanan Fenerbahçe
SON DAKİKA! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
FUTBOLA Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Diagne, Club Brugge'de soyunma odasında kavga çıkardı! İstenmeyen adam edildi
FUTBOLSoyunma odasında kavga!
Şenol Güneş: 2022 benim için final olacak
FUTBOL"2022 final olacak"
Falcao'yu 'Messi' iyileştirecek!
FUTBOLFalcao'yu 'Messi' iyileştirecek!
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri!
FUTBOLEmre belirsizliği!
Son dakika! Belhanda kadrodan çıkarldı
FUTBOLGalatasaray'da Belhanda şoku!
Son şansları bitmedi!
FUTBOLSon şansları bitmedi!
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde kayıp
FUTBOLİmparator, Devler Ligi'nde kayıp
Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAvusturya'da Başakşehir destanı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X