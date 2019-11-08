Puan durumu bugün oynanan 11. haftanın ilk maçı ile birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta puan tablosunda Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Fenerbahçe'nin liderliğini koruması, Alanyaspor, Sivaaspor ve Malatayaspor'un bu hafta puan alamamasına bağlı. İşte TFF Süper Lig 11. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 11. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 2 3 21 12 9 20 2.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 5.TRABZONSPOR A.Ş. 10 4 4 2 19 13 6 16 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16 7.GALATASARAY A.Ş. 10 4 4 2 11 9 2 16 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 4 3 3 13 13 0 15 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 4 3 3 16 19 -3 15 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 11.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 16 18 -2 12 12.GÖZTEPE A.Ş. 10 3 3 4 9 11 -2 12 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14.ANTALYASPOR A.Ş. 10 3 2 5 11 19 -8 11 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 2 5 10 18 -8 11 16.MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9 17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ

10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR