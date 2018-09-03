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Puan durumu - Süper Lig güncel puan durumu (4. hafta) maç sonuçları

Puan durumu, Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler tarafından en çok araştırılan konulardan biri. Ligde oynanan karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de sıralama nasıl oldu? İşte 4. hafta Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

03 Eylül 2018 Pazartesi, 08:28:44 | Güncelleme:

Süper Lig puan durumunda lider Kasımpaşa oldu. Galatasaray liderliği Kasımpaşa'ya kaptırarak umutlarını diğer haftaya sakladı. Bu hafta Beşiktaş berabere kalırken Fenerbahçe yenilgi ile geri döndü. Beşiktaş 7. sırada yer alırken Fenerbahçe 13. sırada yer buldu. İşte Süper Lig puan durumu ve 4. hafta maç sonuçları...

Spor Toto BAL fikstür çekimi 6 Eylül'de yapılacak

2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 06 Eylül 2018 Perşembe günü yapılacak.

İstanbul İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde saat 16.00'da başlayacak kura çekiminde, birden fazla grupta yer alan İstanbul, İzmir ve Bursa takımlarının grup kuraları ve 11 grubun fikstürleri çekilecek.

2018-2019 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi, 11 grupta 151 takımın katılımıyla oynanacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV
1.KASIMPAŞA A.Ş. 4 4 0 0 10 4 6 12
2.GALATASARAY A.Ş. 4 3 0 1 10 5 5 9
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 3 0 1 7 3 4 9
4.KAYSERİSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8
5.ATİKER KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8
6.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 2 1 1 8 6 2 7
8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7
9.ANTALYASPOR A.Ş. 4 2 1 1 8 8 0 7
10.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 6 7 -1 4
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4
12.BURSASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3
13.FENERBAHÇE A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3
14.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 0 3 2 5 -3 3
15.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 0 3 1 9 -8 3
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 0 2 2 4 6 -2 2
17.AKHİSARSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu
Sezon 2018-2019

1.Hafta
MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 3 GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 BURSASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 AKHİSARSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.
ATİKER KONYASPOR 3 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 YENİ MALATYASPOR
KAYSERİSPOR 2 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
2.Hafta
TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
BURSASPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR
ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 3 ATİKER KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
AKHİSARSPOR 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 2 MKE ANKARAGÜCÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3.Hafta
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
KAYSERİSPOR 0 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 3 ANTALYASPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.
ATİKER KONYASPOR 1 - 1 BURSASPOR
GALATASARAY A.Ş. 6 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 AKHİSARSPOR
4.Hafta
EVKUR YENİ MALATYASPOR 0 - 1 ATİKER KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 0 GALATASARAY A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
AKHİSARSPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 3 KAYSERİSPOR
BURSASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
5.Hafta
AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BURSASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - AKHİSARSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
6.Hafta
KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR
7.Hafta
GÖZTEPE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - BURSASPOR
GALATASARAY A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - AKHİSARSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - EVKUR YENİ MALATYASPOR
8.Hafta
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
BURSASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
9.Hafta
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSARSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KAYSERİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR
10.Hafta
KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
BURSASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
AKHİSARSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
11.Hafta
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AKHİSARSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
12.Hafta
ANTALYASPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
BURSASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
EVKUR YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
13.Hafta
AKHİSARSPOR - BURSASPOR
GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
14.Hafta
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR
ATİKER KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
BURSASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
15.Hafta
TRABZONSPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
BURSASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
16.Hafta
DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - BURSASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
17.Hafta
AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
BURSASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
18.Hafta
BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ATİKER KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
19.Hafta
DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - BURSASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
20.Hafta
ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AKHİSARSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
21.Hafta
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AKHİSARSPOR
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
22.Hafta
EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
AKHİSARSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
23.Hafta
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BURSASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
24.Hafta
ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
AKHİSARSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş.
25.Hafta
MKE ANKARAGÜCÜ - BURSASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
26.Hafta
EVKUR YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
AKHİSARSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
27.Hafta
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - BURSASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - AKHİSARSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
28.Hafta
KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AKHİSARSPOR
ATİKER KONYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
29.Hafta
KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ATİKER KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
AKHİSARSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
30.Hafta
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
BURSASPOR - AKHİSARSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
KAYSERİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
31.Hafta
AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BURSASPOR
AKHİSARSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
TRABZONSPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
32.Hafta
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - AKHİSARSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - BURSASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
33.Hafta
KASIMPAŞA A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
BURSASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
34.Hafta
GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
ATİKER KONYASPOR - AKHİSARSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR

 

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