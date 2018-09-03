|
|1.Hafta
|
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1 - 3
|GALATASARAY A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|2 - 1
|BURSASPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|2 - 3
|KASIMPAŞA A.Ş.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1 - 0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2 - 1
|AKHİSARSPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|2 - 0
|TRABZONSPOR A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|3 - 2
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|1 - 3
|YENİ MALATYASPOR
|KAYSERİSPOR
|2 - 0
|ANTALYASPOR A.Ş.
|
|2.Hafta
|
|TRABZONSPOR A.Ş.
|3 - 1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|1 - 0
|FENERBAHÇE A.Ş.
|BURSASPOR
|0 - 0
|KAYSERİSPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|3 - 3
|ATİKER KONYASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|1 - 0
|GÖZTEPE A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|1 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|0 - 2
|MKE ANKARAGÜCÜ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1 - 3
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|2 - 1
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
|3.Hafta
|
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0 - 0
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|KAYSERİSPOR
|0 - 0
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|2 - 2
|TRABZONSPOR A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|1 - 0
|FENERBAHÇE A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2 - 3
|ANTALYASPOR A.Ş.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|0 - 3
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|1 - 1
|BURSASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|6 - 0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|3 - 1
|AKHİSARSPOR
|
|4.Hafta
|
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|0 - 1
|ATİKER KONYASPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|4 - 0
|GALATASARAY A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|1 - 0
|GÖZTEPE A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|1 - 1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|2 - 3
|KAYSERİSPOR
|BURSASPOR
|1 - 1
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|0 - 1
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|ANTALYASPOR A.Ş.
|2 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|2 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|
|5.Hafta
|
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|AKHİSARSPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|6.Hafta
|
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|AKHİSARSPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|
|7.Hafta
|
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|BURSASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|8.Hafta
|
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|KAYSERİSPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|AKHİSARSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|9.Hafta
|
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|KAYSERİSPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|10.Hafta
|
|KAYSERİSPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|BURSASPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|AKHİSARSPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|
|11.Hafta
|
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|KAYSERİSPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|
|12.Hafta
|
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|BURSASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|KAYSERİSPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|13.Hafta
|
|AKHİSARSPOR
|-
|BURSASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
|14.Hafta
|
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|15.Hafta
|
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|16.Hafta
|
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|KAYSERİSPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|17.Hafta
|
|AKHİSARSPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|18.Hafta
|
|BURSASPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|
|19.Hafta
|
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|BURSASPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|20.Hafta
|
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|BURSASPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|
|21.Hafta
|
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|KAYSERİSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|22.Hafta
|
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|KAYSERİSPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|
|23.Hafta
|
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|BURSASPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|24.Hafta
|
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|KAYSERİSPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|AKHİSARSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|
|25.Hafta
|
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|BURSASPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|
|26.Hafta
|
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|AKHİSARSPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|BURSASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|27.Hafta
|
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ATİKER KONYASPOR
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|BURSASPOR
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|28.Hafta
|
|KAYSERİSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|BURSASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|29.Hafta
|
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|ATİKER KONYASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|AKHİSARSPOR
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|30.Hafta
|
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|BURSASPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ATİKER KONYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|31.Hafta
|
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|ATİKER KONYASPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|BURSASPOR
|AKHİSARSPOR
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|KAYSERİSPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|
|32.Hafta
|
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|AKHİSARSPOR
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|KAYSERİSPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|BURSASPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|ATİKER KONYASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|
|33.Hafta
|
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|ATİKER KONYASPOR
|ANTALYASPOR A.Ş.
|-
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|BURSASPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|AKHİSARSPOR
|-
|KAYSERİSPOR
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
|34.Hafta
|
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|ATİKER KONYASPOR
|-
|AKHİSARSPOR
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|ANTALYASPOR A.Ş.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|KAYSERİSPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|-
|BURSASPOR