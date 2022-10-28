Putin'den eski başbakana 'deli' benzetmesi

"NÜKLEER VAR OLDUĞU SÜRECE HER ZAMAN TEHLİKESİ VAR"

Son günlerde kamuoyunda tartışılan nükleer savaşın başlayıp başlamayacağıyla ilgili soruya Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Bugünün nükleer tehditler ve nükleer silah kullanma olasılığı üzerindeki yaygaranın amacı ilkeldir" cevabını verdi.

Batılı ülkelerin; tarafsız, dost ülkelere, uluslararası toplumun katılımcılarına baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Putin, Batının dost ve tarafsız devletleri Rusyaya karşı beraber durmaya ikna etmek için ek argümanlar aradığını ifade etti.