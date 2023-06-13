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Putin'den yeniden 'nükleer' gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, bahar döneminin geride kalmasıyla bölgedeki savaşın şiddeti arttı. NATO, Ukrayna'nın karşı saldırısında başarılar sağlandığını bildirirken, Rusya lideri Putin ise gerekli adımları Ukrayna'nın saldırıları bittikten sonra atacaklarını ve 'gerekirse uranyum içeren silahlar kullanacaklarını' açıkladı.

Putin'den yeniden 'nükleer' gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
HABERTURK.COM

Rusya lideri Putin, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tahıl Anlaşması'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın altyapısına düzenlenen saldırıların Rusya'nın kırmızı çizgilerinin ihlaline karşılık olduğunu söyleyen Putin, "Savunma Bakanlığı, özel askeri şirketlerin çalışmalarını sözleşmelerle yasallaştırma planını destekliyor. Bu şirketlerin düzenli orduyla aynı sosyal güvencelere sahip olmasının tek yolu bu" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da taarruz harekatı başlatıp başlatmayacağı konusunda yorum yapmayan Putin, "Duruma göre farklı planlarımız olabilir" dedi.

Putin Rusya'nın, Ukrayna'nın karşı saldırısı sona erdiğinde Ukrayna'da atacağı adımlara karar vereceğini belirterek, "Gerekirse karşılık olarak seyreltilmiş uranyum içeren silahlar kullanacağız" ifadesini kullandı.

NATO şefi ise ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinden hemen önce yaptığı açıklamada, Ukraynalıların karşı saldırıda ilerleme kaydettiğini söyledi. Ancak Kiev'in Rusya'nın işgaline karşı yeniden başlattığı topyekün harekât için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Karadeniz Tahıl Anlaşması'na da değinen Rus lider Putin, "Bu anlaşma Kiev için değil, Afrika ve Latin Amerika'daki dostlarımız için" dedi. Moskova'yı ziyaret edecek Afrika liderleriyle Tahıl Anlaşması'nın görüşeceklerini belirten Putin, "Ukrayna tahılının en büyük alıcıları Avrupalılar" dedi.

Putin, geçtiğimiz şubat ayında savaşın yıldönümünde de bir açıklama yapmış ve "Rusya'nın nükleer caydırıcılık güçlerinin en yeni silahlarla donatılması yüzde 91,3 seviyesinde ve silahlı kuvvetlerin tüm alanlarında da bu seviyeye ulaşılması gerekiyor" demişti.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ OLABİLİR ANCAK..."

Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda barış görüşmelerine açık olduğunu ancak çatışmayı durdurmanın tek yolunun Batılı ülkelerin Kiev'e silah sevkiyatına son vermesi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AP

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