Savaşın yıl dönümünde Putin'den nükleer tehdit

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24 Şubat'ta başlayan savaşın yıl dönümü öncesinde Federal Meclis'te konuşan Putin, konuşmasına "Bu konuşmayı, hepimizin bildiği gibi, çok önemli bir zamanda yapıyorum. Ülkemiz ve insanımızın geleceğini şekillendirecek tarihi olaylar ile dünya çapında geri dönüşü olmayan değişiklikler arasında dönüm noktası niteliğinde bir anda" diyerek başladı ve Batı'ya yüklendi. Putin, Batı'nın tek amacının 'sonsuz güç' olduğunu söyledi.

Putin 24 Şubat'a kadar savaşı durdurmak için her şeyi denediklerini belirterek "Ukrayna'daki bu durumu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi, gerçekten mümkün olan her şeyi yaptık. Sabırlıydık, bu sorundan barışçıl bir şekilde çıkmak için müzakereler yürütüyorduk. Ama olmadı, savaşı biz değil onlar başlattı" diye konuştu.

Putin, Batı'nın yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Rus lider "Savaş meydanında ülkemizi yenmeleri imkansız" diyerek Batılı ülkelerin tank desteklerine de göndermede bulundu ve "Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" diye de ekledi.

Putin Batı ülkelerine nükleer tehditte de bulunarak "Rusya'nın nükleer caydırıcılık güçlerinin en yeni silahlarla donatılması yüzde 91,3 seviyesinde ve silahlı kuvvetlerin tüm alanlarında da bu seviyeye ulaşılması gerekiyor" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.