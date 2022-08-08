Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?

"HER İKİ TARAF DA ÖDEVLERİNİ YAPARSA..."

Reuters'ın haberine göre bu çağrıya yanıt veren Kremlin sözcüsü Peskov gazetecilere verdiği demeçte, bu konuda şu an için bir temel olmadığı ve görüşmenin ancak her iki taraf da 'ödevlerini yaparsa' gerçekleşeceğini söyledi.