Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün mü? - Dünyadan Haberler

Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün mü? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinin 'üretken ve iyi hazırlanılmış olması gerektiğini belirtti.

Peskov'un açıklamasında "Pozisyonumuz belli. Üst seviyedeki her türlü görüşme üretken ve iyi hazırlanılmış olmalı" dedi.

LAVROV DA MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİNE DEĞİNMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da olası Putin - Zelenskiy görüşmesine ilişkin olarak açıklamada bulunmuştu. Lavrov "Olası üst düzey konuşmalardan önce barış müzakerelerinin devam etmesi gerekiyor" demişti.