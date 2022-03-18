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Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü: Kiev gerçekçi olmayan tekliflerde bulunuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Putin: Kiev gerçekçi olmayan tekliflerde bulunuyor
Putin, Scholz ile görüştü
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HABERTURK.COM / AA

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Scholz ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Makiivka kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediğine ve bu saldırılarda sivillerin öldüğüne dikkati çekti. Batı, bu savaş suçunu görmezden geliyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani yardım koridorlarının oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, dün Mariupol kentinden 43 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna tarafının, gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak bu süreci yavaşlattığı" ileri sürüldü. Putin ayrıca Scholz'a Kiev yönetiminin gerçekçi olmayan tekliflerde bulunduğunu söyledi.

Açıklamada, Rus tarafının bildirdiği yaklaşımları doğrultusunda, müzakerelerde çözüm yollarını bulmaya hazır olduğu vurgulandı.

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