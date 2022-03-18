Putin nükleer silaha başvuracak mı? 0:00 / 0:00

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yeni bir değerlendirmeye göre, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın sert direnişi devam ederse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya karşı nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü.

Savunma İstihbarat Teşkilatı direktörü Korgeneral Scott Berrier, "Ukrayna topraklarının uzun süreli işgali, Rus askeri insan gücünü tüketecek ve ekonomik yaptırımlar muhtemelen Rusya'yı uzun süreli ekonomik bunalım ve diplomatik izolasyona itecek" dedi.

Bloomberg'in 67 sayfalık analizden alıntıladığı haberine göre Berrier, "Bu savaş ve sonuçları Rus konvansiyonel gücünü kademeli şekilde zayıflatacak. Rusya Batı'ya mesaj vermek ve kamuoyuna gücünü göstermek için nükleer gücüne daha fazla güvenecek" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un savaşın daha büyük risklerine ilişkin değerlendirmesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki bir görüşmenin öncesinde geldi.