Rus işgalinde son gelişmeler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 23. gününde devam ediyor. Rus işgalinde son yaşananlar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son konuşmasında, "İşgalciler 2014-2015'te daha önce gördükleri, korku duyacak bir Ukrayna'ya gideceklerini sandılar ama şimdi farklıyız" dedi.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rus hava saldırısına uğrayan tiyatro binasından yaklaşık 130 kişinin kurtarıldı. Tiyatro binasında yüzlerce sivil saklanıyordu.

Yerel yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 30 bin sivilin Mariupol'den kaçtığını söyledi. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Konutların yüzde 80'i yıkıldı, yaklaşık 350 bin kişi Mariupol'deki barınaklarda ve bodrumlarda saklanıyor" dedi.

MÜZAKERELER HANGİ AŞAMADA?

Ukrayna savunma bakanı, Kiev ile Moskova arasında bir barış anlaşması taslağı hazırladığını, ancak çözümün Kremlin’in ateşkesi kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Müzakerelerde Ukrayna heyetine liderlik eden Oleksii Reznikov, teknik çalışmaların ilerlediğini, ancak herhangi bir uzlaşmanın mümkün olması için Rusya'nın bombardımanını durdurması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Lviv'de görüştükten sonra "ateşkes için daha güçlü umutlarımız var" dedi. Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik" açıklamasını yapmıştı.

Diğer yandan Batı'lı yetkililer, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya arasında "çok büyük bir boşluk" olduğu konusunda uyardılar. Reuters, ismi açıklanmayan bir yetkilinin, her iki tarafın da barış görüşmelerini ciddiye aldığını, ancak yakın zaman bir adım atılacağına dair çok az işaret olduğunu aktardı.

UKRAYNA'DA ABD VATANDAŞI ÖLDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çerigiv kentinde Rus bombardımanı sırasında bir Amerikalının öldürüldüğüne dair yerel raporların ardından Ukrayna'da bir ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Çernigiv bölge polisi, saldırının 50'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ni açıklamasına göre, Rus güçleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen kuşatma altındaki Ukrayna kenti Melitopol'un belediye başkanı, yakalanan dokuz Rus askeri karşılığında serbest bırakıldı.

İngiliz savunma istihbaratı analistleri, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına devam etmek yerine tedarik hatlarını savunmak için "çok sayıda" askeri başka yöne çekmeye zorlandığına inanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son istihbarat raporuna göre, Rusya birliklerinin lojistik sorunları devam ediyor.

BIDEN-XI GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Beyaz Saray, ABD başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve diğer endişe konularını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini söyledi

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, Rus mahkemesi ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner'ın tutukluluğunu en az iki ay daha uzattı.