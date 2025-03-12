Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin: Kursk düşmandan arındırılmalı | Dış Haberler

        Vladimir Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kısmı Ukrayna'nın elinde bulunan Rusya'nın Kursk bölgesine ziyarette bulundu. Putin, Kursk'un en yakın zamanda düşmandan özgürleştirileceğini belirtti. Putin, 2024 yılının ağustos ayından itibaren Ukrayna'nın elinde bulunan Kursk bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kısmı Ukrayna'nın elinde bulunan Rusya'nın Kursk bölgesine ziyarette bulundu. Putin, Kursk'un en yakın zamanda düşmandan özgürleştirileceğini belirtti.

        Putin ayrıca esirlere iyi davranılması gerektiğini ifade ederken, paralı askerlerin Cenevre Anlaşmasına dâhil olmadığına dikkat çekti.

        Putin, Kursk bölgesinde sivillere zarar veren Ukrayna askerlerinin terörist olarak tanımlanması gerektiğini duyurdu.

        Ukrayna, 2024 yılının ağustos ayından beri, Kursk'un bir kısmını elinde bulundururken, Putin ilk defa Kursk'a ziyaret gerçekleştirdi. Putin'in ziyaret sırasında askeri üniforma giymesi dikkat çekti.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da Putin ile beraber değerlendirmelerde bulundu. Gerasimov "Ukrayna Kursk'u pazarlık unsuru olarak kullanmak istiyordu ancak askerlerimizin çabaları sayesinde bu boşa çıktı." diyerek Ukrayna'nın müzakere masasında elini zayıflattıklarını işaret etti.

        UKRAYNA ORDUSU KURSK'TA ZORLANIYOR İDDİALARI

        Son dönemde Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna askerleri Kursk bölgesinde zorluk yaşarken, bazı kasabalardan çekilmek zorunda kaldı.

        Politico'nun haberine göre, artan Rus saldırılarıyla birlikte Ukrayna Ordusu zor günler yaşamaya başlarken, komutanların da kritik kararlar alma zamanı geliyor.

        REKLAM

        Askeri analist Yan Matveyev'e göre Ukrayna Ordusu ya birçok şeyi riske ederek bölgede tutunmaya devam edecek ya da geri çekilecek. Matveyev'e göre sahadaki durum ciddi anlamda değişmeye başladı.

        Ukrayna hükümetine göre, Ukrayna'nın Kursk'taki ısrarı Rus topraklarını Ukrayna'ya katma amacı gütmüyor. Ukraynalı yetkililer, Kursk'un barış müzakerelerinde Ukrayna topraklarının geri alınması için takasta kullanılabileceğini düşünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı